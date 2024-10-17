Представники УПЦ МП влаштували бійку з військовими та капеланами у храмі в Черкасах

Сутичка на території собору сталася через перехід під керівництво української церкви.

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Невідомі силою витіснили представників ПЦУ з собору / Колаж: Главред, фото: Володимир Педько, скріншоти з відео

У четвер, 17 жовтня, найбільший православних храм України у Черкасах перейшов до ПЦУ після багаторічного управління московського патріархату. Проте не обійшлося без провокацій зі сторони представників УПЦ МП.

Як повідомив на своїй сторінці військовий капелан Володимир Педько, Свято-Михайлівський кафедральний собор не лише повернувся під лоно української церкви, а й стан гарнізонний.

Однак це не сподобалось прихвосням московського патріархату, серед яких був підозрюваний у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі митрополит Феодосій. Невідомі увірвалися в храм і почали виганяти представників ПЦУ разом із іншими представниками громади, серед яких були люди у формі.

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Агресивно налаштовані люди почали кидатися на капеланів, знищувати камери спостереження, вікна та двері, зав'язалась бійка. Капелан Педько згодом повідомив, що представникам ПЦУ довелося вийти з території собору, щоб уникнути фізичних сутичок.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео сутичок у Свято-Михайлівському кафедральному соборі:

На інцидент вже відреагували у поліції Черкаської області. Там заявили, що біля Свято-Михайлівського собору працює слідчо-оперативна група, поліцейські груп комунікації та патрульні.

"Наразі повні обставини з’ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту", - додали у відомстві.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко також не залишився осторонь штурму собору прихильниками московського патріархату і закликав мешканців міста прийти до Свято-Михайлівського собору, оскільки там відбувається щось неправомірне.

"Запрошую громаду Черкас висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті, прийти і помолитися українською мовою за Збройні сили України і за здоров'я наших воїнів у найбільшому храмі в центрі України", - сказав він.

За оновленою інформацією від поліції Черкаської області, за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі розпочато кримінальне провадження. Як з’ясували поліцейські, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень. Слідчі дії тривають.

Заборона УПЦ МП в Україні Заборона УПЦ МП в Україні почала діяти після того, як Верховна Рада у серпні 2024 року проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно із цим законопроєктом, має бути припинена діяльність УПЦ МП. Ще до прийняття цього закону в Україні розпочалася боротьба із московським патріархатом. Так, від початку повномасштабної війни і до кінця 2022 року до Православної Церкви України перейшло 214 релігійних громад. А під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

Ліквідація діяльності УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, інцидент із представником московського партіархату стався біля Спасо-Преображенського собору, який Міністерством культури було передано Православній церкві України, у Чернігові. Там один зі священників так званого московського патріархату ображав і вкусив українського військового.

Раніше у Києво-Печерській Лаврі знайшли православні церковні календарі московського патріархату зі списком контактів різних філій та підрозділів МП. Серед контактів у них були номери єпархій в окупованому Криму та відділу МП на тимчасово окупованому півострові по взаємодії зі збройними силами.

Напередодні Служба безпеки України успішно запобігла серії повітряних ударів країни-агресорки Росії по об'єктах "Укрзалізниці" в Харківській області. Головним фігурантом справи виявився російський громадянин Костянтин Селезньов - цілий настоятель Свято-Пантелеймівного храму Харківської єпархії УПЦ (МП).

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