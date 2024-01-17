У Башкортостані масовий бунт закінчився зіткненнями з поліцією, багато поранених

Протести в Баймаку почалися після того, як суд засудив активіста Фаіля Алсинова до чотирьох років колонії.

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Масові зіткнення в Башкортостані / скріншот

У місті Баймак Республіки Башкортостан (входить до складу РФ) спалахнули масові заворушення, в ході яких безліч людей постраждали в зіткненнях з поліцією.

Протести почалися після того, як суд в Башкортостані засудив активіста Фаіля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму. Присутні біля суду сотні людей влаштували акцію протесту, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і почала бити людей кийками, пише Sota.

Уточнюється, що у багатьох учасників подій біля суду травми: у людей розбиті обличчя, травмовані кінцівки. У багатьох ознаки отруєння отруйними газами. Протестувальники кидають у силовиків шматки льоду, поліція використовує газ.

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Повідомляється, що вже десятки постраждалих звернулися за медичною допомогою, кілька людей госпіталізовані.

Після винесення вироку суду протестувальники почали скандувати "Свободу" (про Алсинова) і "Фашисти" (про силовиків). Інтернет в радіусі декількох кілометрах від суду не працює, його в місті відключили за півтори години до вироку.

Дивіться відео - масові заворушення в Башкортостані:

/ Скріншот

Що відомо про справу Алсинова

За даними росЗМІ, місцевого активіста Алсинова засудили до 4 років колонії у справі про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", за те, що він нібито негативно висловився на адресу трудових мігрантів із Середньої Азії і жителів Кавказу. Разом з тим є й інша версія про те, що він нібито закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну.

Додамо, що в Мережі вже з'являються звернення башкирських активістів із закликом не їхати на війну в Україну. У мережі з'явилося відео із закликом до учасників так званої "СВО" з Башкортостану залишати позиції і повертатися на батьківщину.

Дивіться відео - башкирів закликають повертатися додому з війни в Україні:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося, що у Башкирії партизани оголосили війну "посіпакам Путіна" і заявили про підготовку виходу зі складу РФ. "Час мітингів і походів пройшло, тепер тільки коктейлі Молотова і кулі", заявили башкирські партизани.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому у Путіна є план на випадок бунтів у Чечні. Як каже Дмитро Снєгирьов, останні заяви Путіна з приводу Кадирова і Чечні досить красномовні.

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