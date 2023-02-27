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Педагогіка з кулаками: в Москві вчитель до напівсмерті побив учня через зачіску

27 лютого 2023, 19:49
Підліток відмовився виходити з класу після окрику педагога. І той виволік його в коридор і почав бити.
Москва, бійка, вчитель
У Москві вчитель до напівсмерті відмітив учня через зачіску / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У столиці Росії учитель завдав побої учню - прямо на уроці фінансової грамотності. Про це повідомив тамтешній Telegram-канал Mash.

За попередньою версією подій, педагогу Сергію Окопському не сподобалася зачіска восьмикласника.

"Чоловіка у військовій формі звуть Сергій Окопський. В установі №2031 він керує кадетським класом і вчить дітей тому, як працювати з грошима і не перетворитися на банкрута. На черговому уроці чоловік побачив восьмикласника з хаєром (довгим волоссям – Главред) і перейшов у режим гніву. Почав кричати і вимагати вийти з приміщення", — йдеться в тексті.

відео дня

Підліток відмовився виходити. Тоді збожеволілий учитель схопив його за волосся і потягнув в коридор. І негайно почав бити нещасного.

За викликом прибула бригада швидкої допомоги. Вона оглянула підлітка і діагностувала у нього травми носа і голови.

Нагадаємо, раніше в Росії в черзі на щеплення чоловік розкришив жінці щелепу. Він намагався обійти людей, щоб потрапити до лікаря, але йому перекрили шлях дві жінки.

У черзі стався конфлікт, який переріс у бійку. Одна жінка накинулася на винуватця конфлікту з кулаками. Через деякий час охороні вдалося заспокоїти конфлікт, але як виявилося, за час бійки постраждали дві жінки - одна отримала прості травми, а другій зламали щелепу.

До того в Мережі з'явилося відео, як російські пенсіонери влаштували тисняву через прострочені продукти з найближчого супермаркету. Інцидент стався в російській глибинці - місті Воронеж.

У ролику чітко видно, як жінка викочує візок. І на неї в момент накидається група пенсіонерів. Які тут же влаштовують бійку ліктями - щоб урвати собі шматки краще. Цікаво, що один з учасників, літній чоловік, потім спокійно забирає здобуте і складає в багажник припаркованого неподалік досить дорогого автомобіля ‒ "паркетника" корейського виробництва Kia.

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