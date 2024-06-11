В Одесі сталася масова бійка медиків і ТЦК: що трапилось

У командуванні поки що інцидент не коментували.

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Новини Одеси - біля ТЦК спалахнула бійка / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

У центрі Одеси сталася бійка за участю чоловіків у медичній та військовій формах. Відео опублікували у місцевих проросійських пабліках 11 червня.

Автор матеріалу стверджує, що на відео - нібито представники місцевого військкомату та однієї з бригад "швидкої".

За словами автора публікації, бійка трапилася на території військкомату після того, як фельдшера і лікаря "швидкої", які приїхали за викликом у ТЦК, не захотіли випускати з будівлі.

відео дня

На відео видно, як чоловіки у формі бригади "швидкої допомоги" спершу розпилюють у людей у військовій формі перцеві балончики, а потім спалахує кулачний бій за участю, ймовірно, працівників ТЦК.

Одного з медиків поклали на землю і завдали кілька ударів.

Масова бійка в Одесі - дивіться відео:

На кадрах також продемонстровано, як на одного з працівників ТЦК накидаються з кийком з-за спини, до нього в цей момент підбігає чоловік у формі медика і теж завдає удару ногою по тілу військового.

Відтворення хронології конфлікту не є можливим через склеювання кадрів.

Наразі жодних заяв від командування щодо інциденту, що стався, у ЗМІ не надходило.

Мобілізація в Україні – що можуть робити ТЦК

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україні триває масова мобілізація. З травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію.

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Таке право є лише у працівників Національної поліції і лише за умови, що особа перебуває у розшуку.

При цьому співробітники Національної поліції можуть легко затримати військовозобов'язаного українця, якщо той не оновив свої облікові дані протягом двох місяців – починаючи з 18 травня 2024 року (з моменту набрання чинності законом про мобілізацію).

ТЦК і СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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