У Грузії спалахнули масові протести: палац президента беруть штурмом

Антивладний протест у Грузії переріс у зіткнення з поліцією.

https://glavred.net/world/v-gruzii-vspyhnuli-massovye-protesty-dvorec-prezidenta-berut-shturmom-10703912.html Посилання скопійоване

Протест у Тбілісі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Протест у Тбілісі переріс у сутички

Частина протестувальників прорвалася у двір президентської резиденції

Спецназ застосував сльозогінний газ і водомети

У суботу, 4 жовтня, в Тбілісі проходить велика акція протесту на тлі місцевих виборів. Грузинський протест переріс у зіткнення після того, як частина учасників спробувала прорватися до резиденції президента. Про це повідомляє News Georgia.

В Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають обрати 64 місцевих депутатів та 64 мери. Однак у низці міст кандидатів висунула лише правляча партія "Грузинська мрія", а основні опозиційні сили оголосили бойкот голосуванню.

відео дня

За даними місцевих ЗМІ, у столиці Тбілісі на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, ЄС, США та України, а також плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в’язнів.

Мітингарі вимагають звільнити політичних вʼязнів, припинити "монополію влади" та провести демократичні вибори. На мітингу була зачитана декларація, у якій протестувальники заявили, що влада партії "Грузинська мрія" "втратила легітимність".

"Національні збори оголошують мирний перехідний період, що забезпечить мирну передачу влади, звільнення демократичних інституцій, негайне поновлення діалогу про вступ у ЄС та захист миру й безпеки в країні", - йдеться у декларації.

Сутички біля президентської резиденції

Після оголошення декларації кілька десятків протестувальників вирушили до президентської резиденції на вулиці Антонелі. Вони прорвалися у двір резиденції, після чого з приміщення вийшли представники спецназу та застосували сльозогінний газ.

Щоб розігнати мітингувальників, біля резиденції почали працювати водомети. У відповідь протестувальники кидали каміння.

Дивіться відео штурму президентського палацу:

Протест в Тбілісі / Фото: скріншот

Ще до початку штурму МВС Грузії поширило заяву, що акція вийшла за межі закону і силовики почнуть "вживати відповідних заходів".

Ввечері події ще більше загострилися. Демонстранти спорудили барикади з меблів та підпалили їх.

Протести в Тбілісі загострилися - відео:

Протест в Тбілісі / Фото: скріншот

Чи можливі протести в Росії - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко стверджує, що сучасне російське суспільство втратило здатність до опору. На відміну від кінця 80-х - початку 90-х років, коли люди масово виходили на вулиці з протестами, теперішні росіяни повністю деморалізовані.

За словами аналітика, протести можливі лише в одному випадку - якщо хтось із силового крила вирішить усунути Путіна або запустити процес зміни влади. Саме такі внутрішні сили можуть стати каталізатором, якого наразі немає.

"А сам по собі народ ніколи не вийде на вулиці. Росіяни - це аморфна безхребетна маса. Їм потрібна стимуляція ззовні або зсередини, а цю стимуляцію може організувати тільки певна людина або сила, що має владу і вплив", - резюмував він.

Протести в Грузії - новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що переговори про вступ до ЄС будуть відкладені на кілька років, що викликало хвилю протестів у Тбілісі.

У ніч на 29 листопада силовики жорстоко розігнали демонстрантів, застосувавши водомети, перцевий спрей та затримавши щонайменше 43 особи. Того ж дня протести тривали біля парламенту.

30 листопада поліція завершила розгін протестів на проспекті Руставелі, де багато людей отримали травми. Загалом у ніч на 30 листопада було затримано 107 осіб.

Як повідомляв Главред, 1 грудня мітингарі підпалили барикади та парламент, закидали будівлю феєрверками і спалили опудало лідера проросійської партії Іванішвілі. Акції поширилися на Батумі, Кутаїсі та інші міста після відмови уряду від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Читайте також:

Про джерело: News Georgia News Georgia (Новости-Грузия) — це грузинське інформаційне агентство. Редакція News Georgia висвітлює політичні, економічні, соціальні та культурні події у Грузії, Південному Кавказі та світі. Окрему увагу видання приділяє темам євроінтеграції, внутрішньополітичних процесів, протестних рухів і відносин Грузії з країнами Заходу та Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред