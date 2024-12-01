Грузію охопили масові протести: горить парламент, опудало Іванішвіші спалили

Протести спалахнули в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших містах країни через рішення уряду відмовитись від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

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На протесті у Грузії спалили опудало лідера проросійської партії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Тбілісі триває масштабний протест проти політики уряду Грузії

Протестувальники спорудили барикади та закидали парламент феєрверками

У ході протесту було спалено опудало Бідзіни Іванішвілі, лідера партії "Грузинська мрія"

Протестувальники в Тбілісі, столиці Грузії, організували масштабний протест біля будівлі парламенту, де активно виражають свою незгоду з політикою уряду. Мітингарі спорудили барикади на вулицях і закидали парламент феєрверками. Про це пише "Эхо Кавказа".

Під час масштабних протестів у Грузії виникла пожежа у будівлі парламенту. Вогонь спалахнув після того, як протестувальники почали закидати парламент феєрверками, частина яких потрапила у вибиті вікна.

відео дня

Паралельно з цим у соціальних мережах з'явилися відео, на яких демонстранти спалили опудало лідера проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Це стало символічним актом протесту проти рішення влади заморозити євроінтеграцію країни.

Протести, які почалися кілька днів тому, охопили Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інші міста Грузії після того, як уряд оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Рішення уряду викликало обурення серед населення, і тисячі людей вийшли на вулиці, вимагали змін та негайних переговорів.

Дивіться відео протестів в Грузії:

Протести в Грузії / Фото: скріншот

Протести в Грузії - що відомо

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтвердив, що переговори про вступ до ЄС будуть відкладені на найближчі роки, що спричинило хвилю протестів.

У ніч на 29 листопада силовики жорстоко розігнали демонстрантів в Тбілісі. Проти протестувальників застосовували водомети та перцевий спрей, а також затримали щонайменше 43 особи.

Того ж дня продовжилися протести біля парламенту, і ситуація в Тбілісі погіршилася. Протестувальники побудували барикади з різних предметів і активно використовували феєрверки, щоб відвернути увагу поліції. У відповідь правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

30 листопада поліція завершила розгін протестів на проспекті Руставелі, де демонстранти зазнали численних травм. Всього в ніч на 30 листопада було затримано 107 осіб.

Наразі протестувальники продовжують вимагати змін у політиці влади, зокрема, відновлення переговорів про вступ до ЄС.

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Парламентські вибори в Грузії 2024 Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія. У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними. Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів. Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом". Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

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