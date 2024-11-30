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Протести в Грузії спалахнули з новою силою: поліція застосовує силу

Сергій Кущ
30 листопада 2024, 00:57
29
Нова хвиля протестів була спровокована заявою прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе.
Протести в Грузії спалахнули з новою силою
Протести в Грузії спалахнули з новою силою / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У матеріалі:

  • Люди незадоволені відмовою уряду від європейського курсу
  • Поліція застосовує водомети та затримує протестувальників

У п'ятницю ввечері в Грузії поновилися масштабні акції протесту проти рішення грузинського уряду призупинити переговори про вступ до Європейського союзу.

Як повідомляє BBC, біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі зібралися десятки тисяч людей, що перевищує кількість демонстрантів, які вийшли на вулиці напередодні, пише Главред.

відео дня

Мітингувальники тримають фотографії журналістів, які постраждали від дій поліції попереднього дня. У Батумі також відбулася багатотисячна маніфестація.

Поліція виставила кордони, перекривши центральний проспект Шота Руставелі. За повідомленнями, для розгону протестувальників застосовують водомети і сльозогінний газ.

Напередодні вночі аналогічні протести вже намагалися припинити, також використовуючи спецзасоби. У результаті десятки людей було затримано. Пряма трансляція з вулиць Тбілісі показує, що ситуація біля парламенту загострюється.

Після закликів поліції розійтися частина демонстрантів почала кидати в правоохоронців пляшки та сміття.

Нова хвиля протестів була спровокована заявою прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який повідомив, що уряд не планує відновлювати переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року.

Ця заява викликала стихійні мітинги, в яких беруть участь тисячі громадян, не чекаючи закликів опозиції.

Ситуація в Грузії - останні новини

Нагадаємо, за підсумками голосування 26 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, отримала 54% голосів на виборах у Грузії. Однак незалежні спостерігачі заявили про численні випадки залякування виборців і підкупу, що ставить під сумнів легітимність результатів.

Згодом у Грузії офіційно затвердили результати парламентських виборів. За результатами голосування, найбільшу підтримку отримала партія "Грузинська мрія" - 53,93%, що дає їй 89 мандатів. Опозиція оскаржує результати виборів, звинувачуючи владу у фальсифікаціях.

Під час оголошення результатів виникла сутичка між головою ЦВК і представником опозиції, внаслідок чого останній облив голову ЦВК чорною фарбою. Протести тривають, кілька десятків людей зібралися біля ЦВК.

Як повідомляв Главред, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати парламентських виборів, проведених 15 листопада. Вона наголосила, що вибори були "тотально сфальсифіковані" і не відображають волю народу.

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