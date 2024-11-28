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Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протести

Руслана Заклінська
28 листопада 2024, 22:37
187
Протестувальники вважають рішення уряду порушенням Конституції Грузії та закликають до збереження європейського курсу країни.
Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протести
Тбілісі охоплений протестами проти рішення уряду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Грузія "заморозила" переговори щодо вступу в ЄС до 2028 року
  • Після заяви в Тбілісі розпочалися стихійні мітинги
  • Президентка Саломе Зурабішвілі назвала дії уряду "конституційним переворотом" і зміною зовнішньополітичного курсу на Росію

У четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Після цього в Тбілісі розпочалися масові стихійні протести. Про це повідомило "Ехо Кавказа".

Також грузинський уряд вирішив відмовитися від будь-яких бюджетних грантів, які пропонує ЄС.

відео дня

"Абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського Союзу як милостиню, яку Європейський Союз має нам подати. Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії", - сказав політик.

Кобахідзе додав, що уряд Грузії має намір відновити переговори не раніше кінця 2028 року, коли країна буде "економічно готова" вступити до ЄС.

Реакція суспільства

Заява прем'єр-міністра викликала обурення серед грузинського народу. Ввечері в центрі Тбілісі почалися стихійні протести, організовані через соціальні мережі.

Протестувальники зібралися біля центрального офісу правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" та перед будівлею парламенту. Головна артерія міста — проспект Руставелі — перекрита демонстрантами.

Учасники акції заявили, що рішення уряду суперечить статті 78 Конституції Грузії, яка закріплює прагнення країни до європейської інтеграції. Протестувальники наголошують, що такі дії уряду підривають багаторічні зусилля країни зі зближення з Європою та ставлять під загрозу майбутнє Грузії.

Дивіться відео протестів в Грузії:

Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протести
Протести в Грузії / Фото: скріншот

Реакція президента Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом і представниками опозиції. Після зустрічі вона заявила, що дії уряду є "конституційним переворотом" і фактично спрямовані на зміну зовнішньополітичного курсу країни з Європи на Росію.

"Неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому. На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", - сказала Зурабашвілі.

Президентка також звернула увагу, що одразу після виступу Кобахідзе президент РФ Володимир Путін "висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за їхню покірність". Вона закликала дипломатів діяти негайно, підтримати грузинське суспільство та допомогти організувати нові парламентські вибори.

Ситуація в Грузії - останні новини

Нагадаємо, за підсумками голосування 26 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, здобула 54% голосів на виборах у Грузії. Однак незалежні спостерігачі заявили про численні випадки залякування виборців і підкупу, що ставить під сумнів легітимність результатів.

Згодом у Грузії офіційно затвердили результати парламентських виборів. За результатами голосування, найбільшу підтримку отримала партія "Грузинська мрія" — 53,93%, що дає їй 89 мандатів. Опозиція оскаржує результати виборів, звинувачуючи владу у фальсифікаціях.

Під час оголошення результатів виникла сутичка між головою ЦВК і представником опозиції, внаслідок чого останній облив голову ЦВК чорною фарбою. Протести тривають, кілька десятків людей зібралися біля ЦВК.

Як повідомляв Главред, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати парламентських виборів, проведених 15 листопада. Вона підкреслила, що вибори були "тотально сфальсифіковані" і не відображають волю народу.

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"Грузинська мрія". Що відомо про партію?

"Грузинська мрія" — правляча партія Грузії, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посіла агресивну прокремлівську позицію. Її представники неодноразово звинувачували Україну у співпраці з грузинською опозицію і нібито підбурюванні громадян Грузії до антиурядових протестів.

За час свого багаторічного правління "Грузинська мрія" ухвалила низку проросійських законів, зокрема "закон про іноагентів", і змінила курс на економічну співпрацю з Росією попри окуповану РФ Абхазію. ЗМІ також писали, що грузинська влада допомагала Москві обходити санкції, що офіційний Тбілісі заперечує.

У своїй передвиборчій агітації "Грузинська мрія" використала у рекламних банерах фото знищених від бойових дій українських міст.

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