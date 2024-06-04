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У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру

Анна Ярославська
4 червня 2024, 10:33
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У США вважають, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні конфлікту між Росією та Україною, якби він захотів.
Метью Міллер, прапор Китаю
Китай міг би бути корисним на Саміті миру, але є одне "але" / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay

США не бачать, яким чином Китай може зіграти позитивну роль у припиненні війни Росії проти України, оскільки КНР допомагає РФ відновити оборонно-промислову базу. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи відмову Китаю від участі в Саміті миру.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але поки що важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, з огляду на дії, які Китай робив упродовж останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії", - цитує Міллера Голос Америки.

За його словами, Вашингтон і "надалі буде чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації". Він додав, що "європейські колеги планують робити так само".

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Коментуючи Саміт миру, Міллер укотре наголосив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною.

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віце-президент Сполучених Штатів буде особисто присутній на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав представник Держдепу.

Міллер не зміг відповісти на запитання, чи планує приєднатися до саміту миру також і Держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, поки що він не володіє такою інформацією.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Китай відмовився від участі в саміті миру в Швейцарії

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії в червні. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, безпосередньо знайомі з цим питанням.

"Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для участі, включаючи участь як Росії, так і України", - пише видання.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай причетний до спроби Росії зірвати саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Загалом, за підрахунком Офісу президента, у заході підтверджено участь 106 країн світу.

Прессекретар китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" в російсько-українській війні, пише The Guardian. Це була її відповідь на заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Китай протидіє проведенню саміту миру в Швейцарії.

У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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