Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

Журналісти видання зауважили, що Китай відіграє панівну роль у глобальному ланцюжку постачання безпілотників.

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Китай хотів придбати для Росії пристрої, які здатні глушити дрони / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Китайська торгова організація намагалася купити для країни-агресорки Росії обладнання, здатне заглушити дрони. Відповідне оголошення оприлюднила "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", повідомляє FT.

Зазначається, що повідомлення з'явилося в китайській соцмережі WeChat 22 травня. Організація уточнила, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші подібні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв'язку".

Цікаво, що оголошення про закупівлю розмістили 22 травня, втім, згодом воно зникло. Представник асоціації сказав виданню, що оголошення нібито було "якоюсь помилкою, тому його видалили".

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Журналісти зауважили, що Китай відіграє панівну роль у глобальному ланцюжку постачання безпілотників, а компанія DJI, що базується в Шеньчжені в провінції Гуандун, є найбільшим у світі виробником комерційних безпілотників за кількістю поставок.

"Пекін заявляв, що нібито не постачає Росії летальну зброю, але Китай встановив контроль над експортом широкого спектра дронів та їх компонентів", - повідомляє FT.

Позиція Китаю щодо війни Росії та України / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в України - допомога Китаю для Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання країні-агресорці Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

На думку військового експерта Романа Світана, Китай постачає зброю до Росії через Північну Корею, маскуючи її під північнокорейську.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай залучений до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

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