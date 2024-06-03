Сі загнав Путіна в глухий кут: у FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії

Стало відомо, що Китай має намір платити за газ із "Сили Сибіру-2" ціну, близьку до внутрішніх цін на паливо в Росії.

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Китай висунув Росії ультиматум / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

У президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна не вийшло домовитися під час нещодавнього візиту до Китаю із лідером країни Сі Цзіньпіном про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Спроби Росії укласти з Китаєм угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через розбіжності щодо цін і обсягів постачань, передають джерела видання Financial Times.

За словами співрозмовників видання, Китай має намір платити за газ із "Сили Сибіру-2" ціну, близьку до внутрішніх цін на паливо в Росії, стабільність яких забезпечується державними субсидіями. Крім того, Пекін хоче закуповувати лише невелику частину від 50 мільярдів кубометрів палива, на постачання якого розраховані потужності газопроводу.

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Розбіжності щодо цього питання спричинили те, що очільник "Газпрому" Олексій Міллер не став супроводжувати президента Росії Володимира Путіна під час його травневого візиту до Китаю.

Відсутність Міллера на таких серйозних переговорах була дуже символічною, зазначила в бесіді з FT наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Митрова.

"Жорстка позиція Пекіна щодо трубопроводу демонструє те, як вторгнення Росії до України робить Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна", - йдеться у матеріалі видання.

Угода щодо "Сили Сибіру-2" була однією з трьох основних тем, які Путін обговорював із Сі. Російський президент також попросив китайського лідера про посилення активності китайських банків у Росії та про неучасть Китаю у мирній конференції в Швейцарії у червні.

Китай платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам - із середньою ціною $4,4 за мільйон британських теплових одиниць порівняно з $10 М'янмі та $5 Узбекистану, підрахували дослідники CGEP на основі митних даних 2019-2021 років.

Протягом тих самих років Росія експортувала газ до Європи за ціною близько $10 за мільйон БТО, згідно з даними, опублікованими російським центральним банком.

Нагадаємо, що Віталій Кулик пояснив, чи може Сі натиснути на Путіна. За його словами, зараз Сі Цзіньпін готовий до невеликих компромісів, що може призвести до певного дискомфорту для економіки та ВПК країни-агресора РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі. Україна, у тривалій боротьбі за свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а хоча б на нейтралітет.

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