'Може вийти з-під контролю': у США видали важливу заяву про війну з Китаєм

Вашингтон продовжуватиме забезпечувати захист прав націй у регіоні та збереження ними доступу до своїх виключних економічних зон.

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Остін видав заяву про війну в Китаї / колаж: Главред, фото: defence.gov, Главред

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що попри стрімку ескалацію напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою".

Глава Пентагону на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі в цьому контексті наголосив на важливості відновлення діалогу з китайським колегою для уникнення "прорахунків та непорозуміння", передає видання Associated Press.

Коментарі Остіна були зроблені на наступний день після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Донг Джуном Розкривати деталі розмови очільник Пентагону не став, аде відзначив важливість самої бесіди.

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"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми розмістили "огорожі", щоб гарантувати відсутність неправильного сприйняття та прорахунків … які можуть вийти з-під контролю. Ви можете робити такі речі, лише якщо говорите", - сказав Остін.

Реагуючи на висловлювання президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого напередодні щодо конфліктних ситуацій із Китаєм на тлі претензій Пекіна в Південно-Китайському морі, він підтвердив, що зобов'язання США щодо Філіппін як партнера за договором є "залізними".

"Є багато речей, які можуть статися в морі або в повітрі, ми це розуміємо. Але наша мета - переконатися, що ми не дозволяємо речам вийти з-під контролю без потреби", - зауважив Остін.

Він також сказав, що багато з цих питань найкраще вирішувати шляхом переговорів, але також запевнив, що Вашингтон продовжуватиме забезпечувати захист прав націй у регіоні та збереження ними доступу до своїх виключних економічних зон.

"Війна чи боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькими, ані неминучими. Лідерам держав-держав потрібно продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо речі, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь", - сказав американський міністр.

Глава Пентагону також відповів за заяви Пекіна щодо війни РФ проти України, про які китайські офіційні особи кажуть як про "українську кризу", прямо не засуджуючи агресію Москви. Так, Остін наголосив, що така "криза, очевидно, була спричинена тим, що Путін прийняв рішення незаконно вторгнутися до свого сусіда".

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму. Українська армія отримала від Пентагону версію балістичних ракет ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, стверджують джерела New York Times.

У Пентагоні повідомили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що США вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання для ЗСУ.

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