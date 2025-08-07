У Німеччині 'уріжуть' допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати

Нововведення можуть стосуватися українців, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року.

У Німеччині планують скоротити фінансову допомогу біженцям / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кому з українських біженців скоротять фінансову допомогу

Скільки будуть отримувати новоприбулі біженці в Германію

Уряд Німеччини має намір зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на законопроєкт.

Відтак, суму виплат можуть скоротити до 100 євро на місяць на кожного біженця.

Варто зазначити, що зараз українці, які прибувають до Німеччини, тікаючи від війни, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Вона дозволяє їм претендувати на соціальні виплати без проходження процедури надання притулку.

Тепер, згідно з новим законопроєктом, українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть менші виплати.

У матеріалі агенства йдеться, що спершу проєкт закону мають схвалити кабінет міністрів та верхня палата парламенту, аж потім він набуде чинності.

"Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці, оскільки вона намагається заощадити на витратах на соціальне забезпечення. У неділю прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав вилучити з тих, хто отримує вищі виплати, всіх українських біженців, а не тільки новоприбулих", – написали в Reuters.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

