Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Німеччині "уріжуть" допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 11:09
275
Нововведення можуть стосуватися українців, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року.
беженцы, евро
У Німеччині планують скоротити фінансову допомогу біженцям / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Кому з українських біженців скоротять фінансову допомогу
  • Скільки будуть отримувати новоприбулі біженці в Германію

Уряд Німеччини має намір зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на законопроєкт.

Відтак, суму виплат можуть скоротити до 100 євро на місяць на кожного біженця.

відео дня

Варто зазначити, що зараз українці, які прибувають до Німеччини, тікаючи від війни, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Вона дозволяє їм претендувати на соціальні виплати без проходження процедури надання притулку.

Тепер, згідно з новим законопроєктом, українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть менші виплати.

У матеріалі агенства йдеться, що спершу проєкт закону мають схвалити кабінет міністрів та верхня палата парламенту, аж потім він набуде чинності.

"Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці, оскільки вона намагається заощадити на витратах на соціальне забезпечення. У неділю прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав вилучити з тих, хто отримує вищі виплати, всіх українських біженців, а не тільки новоприбулих", – написали в Reuters.

У Німеччині 'уріжуть' допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати
Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Допомога біженцям - новини за темою

Як писав Главред, з 1 жовтня поточного року українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

В той же час в одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців. За відмову виконувати такі роботи будуть забирати частину допомоги.

Тим часом уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні беженцы Німеччина
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вже з 1 вересня: працівники ТЦК працюватимуть по-іншому, що зміниться

Вже з 1 вересня: працівники ТЦК працюватимуть по-іншому, що зміниться

12:54Україна
У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталі

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталі

12:20Україна
Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

12:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиці

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиці

Останні новини

12:46

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

12:37

Як не "вбити" мікрохвильовку і холодильник завчасно: прості поради

12:20

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталіВідео

12:16

Весь секрет у маринаді: рецепт ідеальної маринованої капустиВідео

12:11

Латинські літери та зелений колір: що означають нові номерні знаки на автоВідео

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
12:02

Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

11:48

По Україні вдарить потужна магнітна буря: названа дата небезпечного шторму

11:39

"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

Реклама
11:21

Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережуВідео

11:18

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

11:11

Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

11:09

У Німеччині "уріжуть" допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати

11:08

Трамп і Путін готуються до зустрічі: Кремль підтвердив домовленість

11:02

Україні варто припинити оглядатися на Росію: Олександр Алфьоров - про різницю в історії України та РФ

10:55

Порушників штрафують: які дерева не можна садити в Україні

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

10:36

Важливий день на шляху до миру: Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом

10:10

Точно не дверцята: одне місце в холодильнику, де молоко буде свіжим довшеВідео

10:00

Софія Ротару прогулялася Києвом і здивувала своїм виглядом

Реклама
09:58

Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська

09:33

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршогоВідео

09:23

У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 серпня (оновлюється)

08:34

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежіВідео

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомоПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

06:10

Що робить Трамп з Путіним через війну в УкраїніПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

04:52

Ляпас від США: економіст оцінив, які країни можуть відмовитись від нафти Росії

04:30

Україну атакував новий коронавірус-мутант: головні ознаки штаму Stratus

04:00

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

03:04

86-річний Френсіса Форда Копполу госпіталізовано - що сталося з режисером

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з доставщиком піци за 17 секунд

02:30

США обирають між тиском і угодою: чи запровадить Трамп санкції проти КитаюВідео

02:11

"Венздей" Дженна Ортега звернулася до українців - що сталосяВідео

01:39

"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

Реклама
00:57

Його заповіт читав Зеленський: на фронті загинув молодий військовий Максим Нагорний

00:16

Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережуВідео

06 серпня, середа
23:56

Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підліткаВідео

23:45

"Я розчарований": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком

22:57

Маловідомий знак може спустошити гаманець: що треба знати українським водіямВідео

22:47

"Троянський кінь" Путіна: як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України

22:40

Трамп готує особисту зустріч із Путіним: ЗМІ розкрили цілі цієї зустрічі

22:30

Притягнете до себе біду і проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 7 серпня

21:08

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти