В одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців: відмова матиме наслідки

За відмову виконувати такі роботи будуть забирати частину допомоги.

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В одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Федеральна земля Бургенланд в Австрії введе обов'язкові роботи для біженців

Біженці повинні будуть виконувати громадсько корисні роботи з невеликою оплатою

У разі відмови будуть забирати частину допомоги

Федеральна земля Бургенланд в Австрії з 2 липня 2025 року введе обов'язкові роботи для біженців. Усім біженцям потрібно буде виконувати громадсько корисні роботи, наприклад, доглядати за парками, займатись прибиранням тощо.

За це їм будуть платити 1,6 євро на годину. Така сума є майже в десять разів меншою, ніж середня зарплата за годину в цій країні. Про це пише Bild.

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Якщо хтось двічі відмовиться виконувати такі роботи без поважної причини, то його можуть залишити без частини допомоги

Згідно з поясненням міністра соціальної політики Бургенланда Даніели Вінклер, біженцю загрожує втрата базової допомоги – просте місце для сну замість квартири, жодного медичного страхування, лише мінімальне харчування та базове лікування.

"Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству", – додала Вінклер.

Варто зазначити, що в Австрії зараз проживає близько 90 тисяч українських біженців.

Як повідомлялося раніше, українцям загрожує депортація – стало відомо, за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії. Оскарження рішення про депортацію можливе, але не завжди гарантує успіх у скасуванні виселення.

Також раніше Главред повідомляв, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців. З березня 2022 року ЄС надав безпеку і притулок понад 4 млн біженців з України.

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