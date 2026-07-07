Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

Віталій Кірсанов
7 липня 2026, 08:30
google news Підпишіться
на нас в Google
У Норвегії заявили, що діалог із Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і багатообіцяючим".
Китай має безпосередній доступ до російського керівництва
Китай має безпосередній доступ до російського керівництва / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

  • Китай має безпосередній доступ до російського керівництва
  • Норвезькі чиновники вважають, що переговори мають розпочатися без умов

Норвегія закликала Китай активніше використовувати свій вплив на Росію для сприяння мирному врегулюванню війни в Україні. На думку норвезької влади, Пекін має достатні можливості, щоб сприяти просуванню дипломатичного процесу й водночас зміцнити відносини з європейськими країнами. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Його слова наводить агентство Reuters.

"Китай, ймовірно, є країною, яка має найкращий і найбезпосередніший доступ до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і настійно закликаємо Китай скористатися цим каналом. Більша частина їхньої розмови була присвячена Україні. Існує потенціал для поглиблення співпраці між Європою та Китаєм, але поки триває ця війна і Китай є близьким партнером Росії, це обмежує такі можливості", - зазначив він журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

відео дня

Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде раніше наголосив, що діалог із Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і багатообіцяючим".

"Я не є представником Китаю. Я не буду цитувати їх, але в їхніх словах є певні натяки", - сказав він.

Норвезькі чиновники додали, що переговори мають розпочатися без будь-яких умов, починаючи з припинення вогню на поточній лінії фронту в Україні.

"Це саме по собі є значною поступкою з боку України. Адже це відбувається на їхній території", - підкреслив Стере.

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні
Інфографіка: Главред

Як Китай використовує війну в Україні - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами політолога, офіцера ЗСУ та керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана, останній візит Володимира Путіна до Китаю був не демонстрацією сили, а черговим приниженням для Росії.

В обмін на політичну підтримку Пекіна, доступ до технологій подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічну підтримку в умовах санкцій Москва дедалі більше погоджується на роль молодшого партнера КНР.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася для участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

Напередодні стало відомо, що китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції.

Більше новин:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Норвегія новини Китаю атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:36Політика
"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

10:11Україна
РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

09:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

Останні новини

10:48

Гороскоп на завтра, 8 липня: Дівам - суперечки, Водоліям - радість

10:42

Фантастичний салат з капусти, який готується 5 хвилин - рецепт

10:36

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:11

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

09:55

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два містаВідео

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
09:34

Як очистити антипригарне покриття сковороди: простий домашній спосіб

09:31

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

09:15

"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

08:30

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

Реклама
08:14

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

07:07

Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та водаВідео

06:40

Кремль готовий до перемир’я в обмін на вибори президента України — КлімовськийПогляд

05:56

Три знаки зодіаку казково розбагатіють - кому світить фінансовий успіх

05:23

Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням: кухар вразив правдою

04:30

Три знаки зодіаку можуть несподівано розбагатіти: кому ось-ось пощастить

04:09

На 200 років старше за Львів: яке село на Заході України стало столицею цілої державиВідео

03:33

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

02:55

Спека не зіпсує врожай огірків: чим підживлювати рослини в липні

02:02

Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

00:57

Молода картопля буде як з грядки: секрет тривалого зберігання без паростківВідео

Реклама
00:12

"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

06 липня, понеділок
23:32

Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив картиФото

23:16

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктівВідео

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

21:15

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:09

"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював КиївВідео

20:42

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про ВишневеФото

20:21

Більше ніяких розвалених котлет: хитрість, яка врятує вечерю

20:03

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знаєВідео

19:59

Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

19:29

Паспортистки міняли літери без дозволу: як СРСР переписував прізвища українцівВідео

19:21

Свобода понад усе — які знаки зодіаку ніколи не планують майбутнє

19:01

Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

18:55

"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

Реклама
18:45

Перетворяться на кашу: які популярні овочі не можна заморожувати

18:44

"Ракет для "Patriot" немає взагалі": в Міноборони попередили про тривожний сценарійВідео

18:40

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янівВідео

18:19

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

18:05

Ябеда чи навушник: як правильно українською мовою назвати скаржника

18:00

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

17:59

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

17:45

"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльниківВідео

17:38

Ніяких тарілок у раковині: чому не можна залишати брудний посуд навіть на нічВідео

17:15

Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти