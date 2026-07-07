У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

У Норвегії заявили, що діалог із Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і багатообіцяючим".

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Китай має безпосередній доступ до російського керівництва / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Китай має безпосередній доступ до російського керівництва

Норвезькі чиновники вважають, що переговори мають розпочатися без умов

Норвегія закликала Китай активніше використовувати свій вплив на Росію для сприяння мирному врегулюванню війни в Україні. На думку норвезької влади, Пекін має достатні можливості, щоб сприяти просуванню дипломатичного процесу й водночас зміцнити відносини з європейськими країнами. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Його слова наводить агентство Reuters.

"Китай, ймовірно, є країною, яка має найкращий і найбезпосередніший доступ до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і настійно закликаємо Китай скористатися цим каналом. Більша частина їхньої розмови була присвячена Україні. Існує потенціал для поглиблення співпраці між Європою та Китаєм, але поки триває ця війна і Китай є близьким партнером Росії, це обмежує такі можливості", - зазначив він журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло. відео дня

Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде раніше наголосив, що діалог із Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і багатообіцяючим".

"Я не є представником Китаю. Я не буду цитувати їх, але в їхніх словах є певні натяки", - сказав він.

Норвезькі чиновники додали, що переговори мають розпочатися без будь-яких умов, починаючи з припинення вогню на поточній лінії фронту в Україні.

"Це саме по собі є значною поступкою з боку України. Адже це відбувається на їхній території", - підкреслив Стере.

Інфографіка: Главред

Як Китай використовує війну в Україні - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами політолога, офіцера ЗСУ та керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана, останній візит Володимира Путіна до Китаю був не демонстрацією сили, а черговим приниженням для Росії.

В обмін на політичну підтримку Пекіна, доступ до технологій подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічну підтримку в умовах санкцій Москва дедалі більше погоджується на роль молодшого партнера КНР.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася для участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

Напередодні стало відомо, що китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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