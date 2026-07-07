Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та вода

Після удару в місті фіксують перебої з електро- та водопостачанням, а на об'єкті газотранспортної системи спалахнула пожежа.

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Атака на Бєлгород 7 липня / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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У Бєлгороді прогриміла серія вибухів

Спалахнула пожежа на об'єкті магістральних газопроводів

В окремих районах виникли перебої зі світлом і водою

У ніч проти вівторка, 7 липня, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Після удару в місті фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.

Наслідки удару відчутні одразу в кількох сферах міської інфраструктури. Мешканці окремих районів залишилися без електропостачання, а частина будинків - без води.

Пожежа на газотранспортному об'єкті

Одним із найпомітніших наслідків атаки стало загоряння на об'єкті, пов'язаному з транспортуванням газу. Внаслідок удару спалахнула пожежа на Білгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів, повідомляє Astra.

ЛВУМГ - філія ТОВ "Газпром трансгаз Москва", що входить до структури ПАТ "Газпром". Основне завдання підрозділу - експлуатація об'єктів магістрального транспортування газу на території Бєлгородської області та забезпечення постачання природного газу споживачам регіону.

Що каже губернатор

Офіційна реакція влади прозвучала швидко, однак деталей щодо масштабів пошкоджень вона не додала. Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що місто зазнало "масованої ракетної атаки".

За його словами, внаслідок удару "на одному з об'єктів сталося загоряння", а в окремих районах Бєлгорода та кількох муніципалітетах "спостерігаються перебої з електропостачанням та водопостачанням". Конкретний об'єкт, на якому спалахнула пожежа, Шуваєв не назвав.

Удари вглиб Росії - останні новини

Як писав раніше Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України атакували територію країни-агресорки Росії. У місті Ярославль почалася масштабна пожежа.

Нагадаємо, що 4 липня кілька гучних вибухів прогриміло на малій батьківщині кремлівського диктатора Володимира Путіна. З'ясувалося, що українські дрони влучили у нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга.

Раніше Росія заявила про ймовірне перше застосування Україною далекобійної балістичної ракети для удару по Московській області. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала використання такого озброєння.

Напередодні Збройні Сили України здійснили серію успішних та високоточних ударів по ключових об'єктах російських окупантів, суттєво підірвавши їхню логістику та забезпечення.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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