'Ракет для 'Patriot' немає взагалі': в Міноборони попередили про тривожний сценарій

Радник міністра оборони пояснив, як РФ комбінує дрони й ракети та чому дефіцит "Петріотів" загрожує критичній інфраструктурі України.

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Збивати балістику немає чим - в Міноборони попередили про тривожний сценарій / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, US Army

Головне із заяви "Флеша":

Українці збивають до 98% бензинових "Шахедів"

Балістика лишається головною загрозою для Києва

Партнери неохоче діляться запасами ракет для "Петріотів"

Росія продовжує змінювати тактику повітряних атак проти України, одночасно нарощуючи виробництво нових засобів ураження. Найбільшу небезпеку наразі становлять не лише модернізовані ударні безпілотники, а й дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет, що може мати критичні наслідки для української інфраструктури. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" в інтерв'ю Radio NV.

"Зараз росіяни бачать, що ми збиваємо приблизно 92-95 або навіть 98 відсотків усіх стандартних бензинових "Шахедів". Тобто використовувати їх у попередній спосіб уже немає сенсу, оскільки це лише марне витрачання коштів, тому противник змінює тактику. Зараз вони намагаються атакувати наш тил реактивними "Шахедами". Ми фіксуємо це щодня, вони збільшують кількість реактивних апаратів і надалі лише нарощуватимуть їхнє застосування", - зазначив Бескрестнов.

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Окремий напрямок ударів противник зосередив поблизу державного кордону. Там, за словами радника міністра оборони, використовуються інші підходи, які ускладнюють роботу українських сил ППО.

"А бензинові "Шахеди", які у них зараз залишаються в запасах, вони використовують для атак прикордонних смуг. Тому під ударом опиняються наші заправки, АЗС, енергетичні об'єкти, виробництва та склади у прикордонній смузі. Нещодавно, наприклад, вони атакували Харків на дуже низькій висоті - десь 40 метрів від землі", - сказав він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Бескрестнов також звернув увагу на активне впровадження нових технологій у російських безпілотниках. За його словами, окупанти вже роблять ставку на системи машинного зору та масштабують виробництво нових ударних засобів.

"Росіяни роблять ставку на модифікацію "Герані", яку вони називають "Герань-Сікер". Це дрони, які мають базовий елемент штучного інтелекту - машинний зір для автоматичного наведення на наші цілі. Можу сказати, що надалі їх буде ще більше. І йдеться не лише про реактивні "Шахеди" - вони також масштабували виробництво БПЛА-ракети під назвою "Бандероль" і дуже активно використовуватимуть цей тип безпілотників", - наголосив радник міністра оборони.

Водночас українські фахівці постійно аналізують зміни у російських технологіях, адже, як зазначає Бескрестнов, противник практично щодня вдосконалює системи керування, навігації та застосування своїх ударних засобів. Саме тому Україна змушена постійно шукати нові рішення, щоб випереджати такі зміни та розробляти ефективні контрзаходи.

Однак найбільш критичною проблемою, за словами Бескрестнова, залишається захист від балістичних ракет.

"Для Києва головна проблема - це балістика. У нас взагалі немає ракет (пеерхоплювачів, - ред.), і немає чим працювати по балістичним ракетам. Ця проблема гостра не лише для нас, вона загалом світова, адже зараз відчувається дефіцит протиракет PAC-3 в усьому світі. Ми наразі ведемо переговори з нашими партнерами, країнами НАТО, щоб вони надали нам ці ракети у борг під обіцянку повернути їх згодом", - повідомив він.

Дивіться відео заяви Бескретснова:

/ Скріншот

За словами радника міністра оборони, багато держав не поспішають передавати свої запаси, оскільки також оцінюють ризики можливого загострення безпекової ситуації в Європі та прагнуть зберегти власні резерви систем протиракетної оборони.

Бескрестнов наголосив, що альтернативи спеціалізованим засобам боротьби з балістичними цілями фактично не існує.

"Проти балістики можна працювати лише спеціалізованими засобами протиракетної оборони - це системи "Patriot", є й інші комплекси у деяких країнах, але їх дуже мало. При цьому ми бачимо, що у росіян є запас таких ракет. Думаю, цього запасу їм цілком достатньо, щоб здійснювати подібні удари по нас час від часу", - зазначив він.

Радник міністра оборони попередив, що у разі регулярного застосування Росією великих пакетів балістичних ракет наслідки можуть бути надзвичайно серйозними для країни.

"Якщо ми бачитимемо такі масовані атаки на Київ кілька разів на місяць, вони дійсно можуть зруйнувати нашу інфраструктуру. Зараз під ударом військові підприємства, потім це може бути наша енергетика, бізнес чи цивільні виробництва. Це величезна проблема для нас, і я дуже сподіваюся, що партнери зможуть виділити нам певну кількість ракет для "Patriot", щоб ми могли належним чином вибудувати наш захист", - наголосив Бескрестнов.

"Patriot" / Інфографіка: Главред

Яка особливість останніх ударів по Києву - коментар експерта

Авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі 24 каналу зазначив, що російські війська мали достатньо часу для накопичення засобів ураження, що дало змогу ретельно спланувати та синхронізувати масований удар.

За його словами, атака була не лише комбінованою, а й відзначалася високою концентрацією різних типів цілей, які були запущені майже одночасно. Під час удару противник використав балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" та гіперзвукові ракети "Циркон".

Експерт також звернув увагу на зростання кількості реактивних баражуючих боєприпасів, які через швидкість польоту до 400–450 км/год є складними цілями для перехоплення. Крім того, за його оцінкою, російська армія намагається підвищити щільність атак, запускаючи дедалі більше засобів ураження за короткий проміжок часу.

"Якщо раніше ми говорили про атаки до тисячі безпілотників, які тривали від 10 до 14 годин, то зараз Росія прагне досягти можливості здійснювати аналогічні атаки за 4-6 годин. Для цього активно розгортаються майданчики з підготовки та запуску озброєння, головна мета яких - підвищити інтенсивність атак", - пояснив Долінце.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про неможливість перехоплення балістичних ракет під час нічної атаки. Ігнат акцентував, що балістична загроза Києву стала основною складністю для ППО. За його словами, під час атаки жодну балістичну ракету перехопити не вдалося.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про наслідки нічного удару по Одесі. Лисак поінформував, що ворог застосував ударні безпілотники і спрямовував удари на цивільну інфраструктуру. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки в кількох районах і поранено 23‑річного чоловіка.

Під час атаки на Київ мер столиці Україги Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони і закликав мешканців залишатися в укриттях. За даними, які повідомляли моніторингові канали, ворог випустив близько 15 балістичних ракет по Києву та передмістях.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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