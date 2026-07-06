"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльників

Співачка з гумором звернулася до потенційних наречених і розповіла про своє незвичайне хобі.

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Ірина Білик розповіла про своє хобі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

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Ірина Білик звернулася до потенційних наречених

Чим захоплюється Ірина Білик

Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників несподіваним зізнанням про своє особисте життя. Зірка, яка вміє заінтригувати публіку, записала жартівливе відео для Instagram.

На кадрах виконавиця з'явилася в яскраво-рожевому стильному образі та модних окулярах, тримаючи в руках вудку. Білик похвалилася свіжим уловом і з властивим їй почуттям гумору оголосила про пошук чоловіка, готового миритися з її специфічним графіком та захопленнями.

відео дня

Ірина Білик на риболовлі / скрін з відео

"Хлопці, кому потрібна дружина, яка ходитиме на риболовлю вранці, а повертатиметься о дванадцятій ночі з уловом? Тож дзвоніть усі, кому потрібна така - це я", - з посмішкою звернулася до підписників Ірина.

Окрім любові до риболовлі, співачка нагадала й про свою основну професію, яка також вимагає чимало часу. За словами артистки, для когось із чоловіків її часті від’їзди можуть стати справжнім плюсом.

Ірина Білик - особисте життя / скрін з відео

"А у вихідні ще поїде кудись поспівати. У вас вільного часу буде просто безліч. І це була не реклама. Я не знаю, хто де, але королева риболовлі - це я!" - підсумувала Ірина Білик.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Про особу: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

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