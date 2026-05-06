Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

До Росії та Ірану регулярно відправляються сотні контейнерів із товарами подвійного призначення.

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до Росії та Ірану

Китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з даними китайської митниці, до Росії та Ірану регулярно відправляються сотні контейнерів з товарами подвійного призначення: від двигунів і мікрочіпів до оптоволоконних кабелів і гіроскопів. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology постачає двигуни моделі Limbach L550, які використовуються в дронах Shahed-136 і заборонені до експорту в ці країни США.

Компоненти для дронів

Ранні версії "Шахедів", що застосовувалися в Україні, були оснащені мікроелектронікою, сервоприводами та іншими критично важливими елементами західного виробництва. Розслідування Міністерства фінансів США показали, що такі компоненти часто потрапляли до Росії та Ірану через ланцюжок посередників: від офіційних дистриб'юторів до роздрібних продавців у Китаї та Гонконзі, а потім — до кінцевих одержувачів.

Оплата, як правило, здійснювалася через підставні компанії, зареєстровані в Гонконзі, що дозволяло приховувати кінцеве призначення продукції.

Останнім часом, за словами колишніх представників американського Мінфіну та галузевих аналітиків, Росія та Іран дедалі частіше закуповують необхідні комплектуючі безпосередньо у китайських постачальників.

Зростання поставок

Експорт оптоволоконних кабелів з Китаю помітно збільшився восени 2024 року — незабаром після того, як Росія почала застосовувати дрони з оптоволоконним керуванням для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Додатковий стрибок відбувся після удару по Саранську у квітні 2025 року, в результаті якого було виведено з ладу ключового російського виробника таких кабелів.

Також істотно зросли поставки літій-іонних акумуляторів до Росії на тлі розширення виробництва безпілотників з електричним живленням. Цей рівень експорту залишається високим досі.

Схожі тенденції спостерігалися й щодо Ірану: сплеск поставок батарей та оптоволокна припав на липень-серпень минулого року, незабаром після короткострокового збройного конфлікту з Ізраїлем.

Як працює схема

Значну роль у цих поставках відіграють невеликі китайські компанії, що відрізняються гнучкістю та низькою залежністю від доларових розрахунків, що знижує їх вразливість перед санкціями США.

Так, сайт компанії Victory Technology з'явився наприкінці січня — на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Він доступний кількома мовами, зокрема англійською, німецькою та російською, але не має китайської версії. На ресурсі активно рекламується двигун L550, зокрема за допомогою фото- та відеоматеріалів.

Інша компанія, Xiamen Limbach, потрапила під санкції США наприкінці 2024 року за постачання тих самих двигунів до Росії. Одночасно обмеження проти неї ввів і Європейський союз — за передачу технічної документації організаціям, пов'язаним з виробництвом дронів Shahed. При цьому її китайська материнська структура володіє німецькою компанією, яка розробила цей двигун.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

