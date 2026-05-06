Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

Віталій Кірсанов
6 травня 2026, 10:01
До Росії та Ірану регулярно відправляються сотні контейнерів із товарами подвійного призначення.
Китай постачає комплектуючі для
Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до Росії та Ірану / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, російські ЗМІ

Коротко:

  • РФ та Іран дедалі частіше закуповують комплектуючі безпосередньо у китайських постачальників
  • Експорт оптоволоконних кабелів з Китаю збільшився восени 2024 року

Китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з даними китайської митниці, до Росії та Ірану регулярно відправляються сотні контейнерів з товарами подвійного призначення: від двигунів і мікрочіпів до оптоволоконних кабелів і гіроскопів. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology постачає двигуни моделі Limbach L550, які використовуються в дронах Shahed-136 і заборонені до експорту в ці країни США.

відео дня

Компоненти для дронів

Ранні версії "Шахедів", що застосовувалися в Україні, були оснащені мікроелектронікою, сервоприводами та іншими критично важливими елементами західного виробництва. Розслідування Міністерства фінансів США показали, що такі компоненти часто потрапляли до Росії та Ірану через ланцюжок посередників: від офіційних дистриб'юторів до роздрібних продавців у Китаї та Гонконзі, а потім — до кінцевих одержувачів.

Оплата, як правило, здійснювалася через підставні компанії, зареєстровані в Гонконзі, що дозволяло приховувати кінцеве призначення продукції.

Останнім часом, за словами колишніх представників американського Мінфіну та галузевих аналітиків, Росія та Іран дедалі частіше закуповують необхідні комплектуючі безпосередньо у китайських постачальників.

Зростання поставок

Експорт оптоволоконних кабелів з Китаю помітно збільшився восени 2024 року — незабаром після того, як Росія почала застосовувати дрони з оптоволоконним керуванням для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Додатковий стрибок відбувся після удару по Саранську у квітні 2025 року, в результаті якого було виведено з ладу ключового російського виробника таких кабелів.

Також істотно зросли поставки літій-іонних акумуляторів до Росії на тлі розширення виробництва безпілотників з електричним живленням. Цей рівень експорту залишається високим досі.

Схожі тенденції спостерігалися й щодо Ірану: сплеск поставок батарей та оптоволокна припав на липень-серпень минулого року, незабаром після короткострокового збройного конфлікту з Ізраїлем.

Як працює схема

Значну роль у цих поставках відіграють невеликі китайські компанії, що відрізняються гнучкістю та низькою залежністю від доларових розрахунків, що знижує їх вразливість перед санкціями США.

Так, сайт компанії Victory Technology з'явився наприкінці січня — на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Він доступний кількома мовами, зокрема англійською, німецькою та російською, але не має китайської версії. На ресурсі активно рекламується двигун L550, зокрема за допомогою фото- та відеоматеріалів.

Інша компанія, Xiamen Limbach, потрапила під санкції США наприкінці 2024 року за постачання тих самих двигунів до Росії. Одночасно обмеження проти неї ввів і Європейський союз — за передачу технічної документації організаціям, пов'язаним з виробництвом дронів Shahed. При цьому її китайська материнська структура володіє німецькою компанією, яка розробила цей двигун.

Модернізація російських дронів — новини за темою

Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам — у небі з'явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених з дешевих матеріалів на кшталт полістиролу або пінопласту.

Раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран новини Китаю новини Ірану атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:20Україна
"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:16Війна
"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

09:45Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Останні новини

11:26

Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

11:26

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:20

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:10

Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

10:53

Коли сіяти буряк у 2026 році: після яких культур він росте найкращеВідео

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
10:31

Як правильно складати сумки в пологовий будинок: поради спеціаліста

10:25

Найкращі сусіди для кабачків: що посадити поруч, щоб отримати рекордний урожай

10:16

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:01

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

Реклама
09:52

"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

Реклама
05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

03:09

Потужна спека накриває Україну: де буде майже +30 градусів

01:58

Вибори під час війни: в Раді назвали умови для відновлення голосування

01:00

Кухонні шафи більше не актуальні: яка технологія витісняє класичні меблі

00:17

Ефект навпаки: які плями не можна прати при високих температурахВідео

05 травня, вівторок
23:59

Росіяни втратили вертоліт вартістю близько 15 мільйонів доларів: подробиці

23:45

Нова постіль з магазину: чому її обов’язково треба прати перед використанням

23:23

Люди дивом врятувались: росіяни атакували Шахедами будинки в СумахФото

23:11

У Зеленського назвали дієвий спосіб зупинити "тіньовий флот" Росії - що потрібно

22:52

Комарі розлетяться за хвилину: рослини, які діють краще за фумігатор

22:49

Держдеп дав "зелене світло" JDAM і не тільки: що і в яких обсягах отримає ЗСУ

22:12

Денний максимум підніметься: якою буде температура на Дніпропетровщині

21:24

Росія вдарила балістикою по Дніпру: кількість жертв швидко зростає, що відомо

Реклама
21:15

Гарний врожай перцю без дорогих добрив: експерт нагадав забутий методВідео

21:14

Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня - у Зеленського назвали справжню ціль

21:06

"Порохова діжка" в тилу: Друзенко про загрозу революції та кінець "ситої війни"Погляд

20:58

Час рішучих кроків: три знаки зодіаку, чиє життя травень змінить назавжди

20:47

Дитяча головоломка з сірниками, яка збиває з пантелику всіх дорослих

20:00

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

19:49

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

19:49

Про аварію на ЧАЕС писали в газеті за місяць до неї: що приховав Кремль

19:48

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

19:45

Для людей: тіктокер запропонував "скинутися" і купити авіакомпаніюВідео

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти