Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

За словами аналітика, Росія може піти на новий обстріл, аби підтримати атмосферу терору.

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Коли відбудеться новий масований удар по Україні – Коваленко / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Ключові тези:

Нова атака РФ можлива вже найближчими днями

Удар буде слабшим за атаки 2 та 6 липня

Росія може вдарити і після саміту НАТО

Росія може вдатися до нових повітряних атак по Україні вже найближчими днями, однак їхній характер, імовірно, відрізнятиметься від нещодавніх масованих ударів. Водночас військово-політичний контекст, зокрема проведення саміту НАТО, може вплинути на вибір часу для чергової атаки. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Цілком можливо, що атаки відбудуться вже найближчими днями, але вони не будуть настільки руйнівними й масштабними, як 2 та 6 липня", - зазначив Коваленко.

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За його словами, інтенсивність наступних дій безпосередньо залежить від часу, необхідного російським військам для відновлення своїх ударних спроможностей після попередніх операцій. Саме цей фактор, на його думку, обмежує масштаб можливих нових атак.

"Якщо порівнювати удари 2 та 6 липня, то цієї ночі атака була менш потужною за кількістю застосованих засобів ураження. А наступний удар, якщо він відбудеться через 24 або 48 годин, буде ще менш масштабним. Росіяни просто не встигнуть провести післяпольотне обслуговування авіації, зарядити пускові установки та підготувати нові польотні завдання. Тому, якщо такий удар і відбудеться, він буде ще більш обмеженим за масштабом. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

Окремо аналітик припускає, що Кремль може обрати й інший момент для демонстративних дій. На його думку, важливим орієнтиром є завершення саміту НАТО та реакція Москви на його підсумки.

За словами Коваленка, після 8 липня Росія може навмисно здійснити черговий удар, використавши його як політичний сигнал у відповідь на рішення Альянсу. Він вважає, що таким способом Кремль намагатиметься продемонструвати, що міжнародні заяви та резолюції не змінюють його підходів до ведення війни.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін віддав терміновий наказ організувати нові масовані удари по Україні. Під час візиту до пункту управління він наголосив на необхідності продовжити удари по інфраструктурі і зосередити зусилля на об'єктах ВПК. За повідомленням видання, внаслідок попередніх атак, зокрема 2 липня, за даними президента, відомо про 21 загиблого.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про накопичення росіянами сил і засобів для нових масованих ударів та водночас про посилення української ППО і розгортання дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що РФ накопичує сили для нових ударів і що відповідь України полягає в системному посиленні протиповітряної оборони. За його даними, у червні було знищено майже 5 тисяч ворожих безпілотників.

Військовий експерт Олег Жданов вказав на зміну тактики застосування дронів і збереження у Росії можливостей для повторення масштабних комбінованих атак. Він звернув увагу на те, що зміни тактики застосування дронів ускладнюють роботу української ППО і дозволяють обходити системи оборони. За його оцінкою, під час попереднього удару було використано близько 500 ударних безпілотників і приблизно таку ж кількість може бути в резерві.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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