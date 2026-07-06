Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

Юрій Берендій
6 липня 2026, 21:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Моніторингові канали пояснили, чому РФ поспішає завдати нових масштабних ударів.
США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати
США попередили Україну про нові масовані удари - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН

Ключові тези:

  • США попередили про підготовку двох нових масованих обстрілів РФ
  • Ворог прагне використати поточну нестачу українських засобів ППО
  • Бомбардувальник Ту-160 передислокували на Далекий Схід Росії

Україна може зіткнутися з новою хвилею масштабних російських повітряних атак уже найближчими тижнями. За інформацією, яку поширюють моніторингові ресурси, Росія може спробувати використати поточні труднощі із забезпеченням української протиповітряної оборони. Про це повідомили моніторингові канали, які відстежують активність російської стратегічної авіації та аналізують дані щодо можливих ракетних ударів.

"США попередили Україну, що Росія готує ще щонайменше два масовані обстріли протягом найближчих двох тижнів, щоб максимально скористатися нестачею засобів ППО. Протягом найближчих 10 днів не виключається повторення ще двох-трьох масованих комбінованих атак, подібних до тієї, що відбулася минулої ночі", - повідомили автори моніторингових каналів.

відео дня

Однією з причин такого прогнозу називають прагнення російського командування використати момент до можливого посилення української системи протиповітряної оборони. Саме цей часовий проміжок, на думку аналітиків, може розглядатися Кремлем як найбільш вигідний для нанесення ударів.

Водночас моніторингові ресурси наголошують, що наведені оцінки мають попередній характер і поки не отримали офіційного підтвердження. Вони базуються на наявній інформації та аналітичних висновках щодо дій російських військ.

Окрему увагу аналітики звернули на активність стратегічної авіації РФ. Зафіксовано виліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 з аеродрому "Енгельс".

"Борт здійснює передислокацію на Далекий Схід після спорядження крилатими ракетами. Це той самий літак, який здійснював пуски ракет сьогодні вночі", - зазначили автори моніторингових каналів.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Коли може відбутись новий масований удар - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду припустив, що нові російські атаки можуть відбутися вже найближчими днями, однак вони, ймовірно, не матимуть такого масштабу й руйнівних наслідків, як удари 2 та 6 липня.

За його словами, інтенсивність подальших атак залежить від того, скільки часу російським військам знадобиться для відновлення своїх ударних можливостей після попередніх операцій. Саме необхідність підготовки, на думку експерта, є головним фактором, який стримує масштаб нових ударів.

Коваленко також зазначив, що атака, яка відбулася після удару 2 липня, вже була менш потужною за кількістю використаних засобів ураження. Якщо ж новий удар буде завдано через 24–48 годин, він, імовірно, виявиться ще слабшим, оскільки російська сторона не встигне провести технічне обслуговування авіації, підготувати пускові установки та сформувати нові польотні завдання.

"Тому, якщо такий удар і відбудеться, він буде ще більш обмеженим за масштабом. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про намір росії завдати ударів по автозаправних станціях у Сумській та інших областях України. За його словами, надано доручення щодо посилення заходів безпеки і керівництво АЗС поінформоване про загрозу, зокрема через можливе застосування безпілотників і ракет. Керівництво автозаправних станцій поінформоване і отримало відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовані ворожі удари по Одесі і наслідки в житлових районах міста. Голова Одеської міської військової адміністрації зазначив, що масована атака по Одесі спричинила руйнування та постраждалих серед цивільного населення. У Київському районі пошкоджено пʼять приватних будинків та гуртожиток, триває розбір завалів і відновлення інфраструктури.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні поінформував про важку ситуацію у Вишневому після ракетного удару і вторинної детонації. Президент наголосив, що уряд і відповідні служби залучені до ліквідації наслідків і що сотні будинків без газу залишаються без постачання через пошкодження інфраструктури. За даними НАК "Нафтогаз України", без постачання опинилося близько 300 приватних будинків і проводяться роботи з обстеження та усунення пошкоджень.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

22:00Світ
Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:59Війна
США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо

У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо

Які люди народилися "під щасливою зіркою": їхня удача не знає меж

Які люди народилися "під щасливою зіркою": їхня удача не знає меж

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки біля авто за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки біля авто за 43 с

Принц Вільям і Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою: що сталося

Принц Вільям і Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою: що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Останні новини

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктів

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

У Росії вже запущені процеси, здатні поховати Путіна – КурносоваУ Росії вже запущені процеси, здатні поховати Путіна – Курносова
21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

21:15

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:09

"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював КиївВідео

Реклама
20:42

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про ВишневеФото

20:21

Більше ніяких розвалених котлет: хитрість, яка врятує вечерю

20:03

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знаєВідео

19:59

Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

19:29

Паспортистки міняли літери без дозволу: як СРСР переписував прізвища українцівВідео

19:21

Свобода понад усе — які знаки зодіаку ніколи не планують майбутнє

19:01

Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

19:00

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії

18:55

"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

18:45

Перетворяться на кашу: які популярні овочі не можна заморожувати

18:44

"Ракет для "Patriot" немає взагалі": в Міноборони попередили про тривожний сценарійВідео

Реклама
18:40

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янівВідео

18:19

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

18:05

Ябеда чи навушник: як правильно українською мовою назвати скаржника

18:00

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

17:59

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

17:45

"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльниківВідео

17:38

Ніяких тарілок у раковині: чому не можна залишати брудний посуд навіть на нічВідео

17:15

Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

17:08

Чи можна спати з увімкненим вентилятором всю ніч: головна помилка багатьох

16:56

"Вибухи над головою": Кравець вийшла на зв'язок і показала понівечену квартиру

16:41

Нащадки Ярослава Мудрого досі правлять Європою: у чиїх жилах тече українська кровВідео

16:37

В морі вполювали танкери з бензином РФ: Мадяр розповів про ураження 47 цілей

16:25

Ціни раптово "полетіли" вниз: в Україні дешевшає популярний овоч

16:15

Неохайність впадає в око: 3 помилки, які здешевлять будь-який образВідео

16:15

Євро продовжує стрімко летіти вниз: новий курс валют на 7 липня

15:59

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніївВідео

15:56

Кінець важкого періоду — 5 знаків зодіаку, яким пощастить 7 липня

15:51

"СВО" закінчилось: в Кремлі вперше заявили про війну проти України і назвали винних

15:22

Як відмити посуд з нержавійки до блиску за 35 хвилин: крутий лайфхак

15:17

Яке попередження приховує трикутник на бирці одягу: майже всі ігноруютьВідео

Реклама
15:07

Не лише варення — 4 несподівані способи приготувати смородину

15:01

Могилевській стало зле після концерту: артистка розповіла, що сталосяВідео

15:01

Найбільший НПЗ Росії: Україна вперше рознесла Омський НПЗ за 2500 км від кордонуФото

14:45

Вареники більше не рватимуться: що обов’язково додати у воду під час варіння

14:42

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ

14:18

"Заощадить купу грошей": лайфхак, як переробити дитяче боді на новий одяг

13:51

Режим, який недооцінюють: для чого насправді потрібен вентилятор у духовціВідео

13:51

Після спеки Україну накриють дощі та грози: коли погода різко зміниться

13:31

"Там найближчі родичі": військовий Ласточкін розповів про батька та брата в РФ

13:26

Дощ чи рекордна спека: які прикмети 7 липня насправді прогнозують погоду

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти