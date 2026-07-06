США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

Моніторингові канали пояснили, чому РФ поспішає завдати нових масштабних ударів.

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США попередили Україну про нові масовані удари - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН

Ключові тези:

США попередили про підготовку двох нових масованих обстрілів РФ

Ворог прагне використати поточну нестачу українських засобів ППО

Бомбардувальник Ту-160 передислокували на Далекий Схід Росії

Україна може зіткнутися з новою хвилею масштабних російських повітряних атак уже найближчими тижнями. За інформацією, яку поширюють моніторингові ресурси, Росія може спробувати використати поточні труднощі із забезпеченням української протиповітряної оборони. Про це повідомили моніторингові канали, які відстежують активність російської стратегічної авіації та аналізують дані щодо можливих ракетних ударів.

"США попередили Україну, що Росія готує ще щонайменше два масовані обстріли протягом найближчих двох тижнів, щоб максимально скористатися нестачею засобів ППО. Протягом найближчих 10 днів не виключається повторення ще двох-трьох масованих комбінованих атак, подібних до тієї, що відбулася минулої ночі", - повідомили автори моніторингових каналів. відео дня

Однією з причин такого прогнозу називають прагнення російського командування використати момент до можливого посилення української системи протиповітряної оборони. Саме цей часовий проміжок, на думку аналітиків, може розглядатися Кремлем як найбільш вигідний для нанесення ударів.

Водночас моніторингові ресурси наголошують, що наведені оцінки мають попередній характер і поки не отримали офіційного підтвердження. Вони базуються на наявній інформації та аналітичних висновках щодо дій російських військ.

Окрему увагу аналітики звернули на активність стратегічної авіації РФ. Зафіксовано виліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 з аеродрому "Енгельс".

"Борт здійснює передислокацію на Далекий Схід після спорядження крилатими ракетами. Це той самий літак, який здійснював пуски ракет сьогодні вночі", - зазначили автори моніторингових каналів.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Коли може відбутись новий масований удар - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду припустив, що нові російські атаки можуть відбутися вже найближчими днями, однак вони, ймовірно, не матимуть такого масштабу й руйнівних наслідків, як удари 2 та 6 липня.

За його словами, інтенсивність подальших атак залежить від того, скільки часу російським військам знадобиться для відновлення своїх ударних можливостей після попередніх операцій. Саме необхідність підготовки, на думку експерта, є головним фактором, який стримує масштаб нових ударів.

Коваленко також зазначив, що атака, яка відбулася після удару 2 липня, вже була менш потужною за кількістю використаних засобів ураження. Якщо ж новий удар буде завдано через 24–48 годин, він, імовірно, виявиться ще слабшим, оскільки російська сторона не встигне провести технічне обслуговування авіації, підготувати пускові установки та сформувати нові польотні завдання.

"Тому, якщо такий удар і відбудеться, він буде ще більш обмеженим за масштабом. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про намір росії завдати ударів по автозаправних станціях у Сумській та інших областях України. За його словами, надано доручення щодо посилення заходів безпеки і керівництво АЗС поінформоване про загрозу, зокрема через можливе застосування безпілотників і ракет. Керівництво автозаправних станцій поінформоване і отримало відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовані ворожі удари по Одесі і наслідки в житлових районах міста. Голова Одеської міської військової адміністрації зазначив, що масована атака по Одесі спричинила руйнування та постраждалих серед цивільного населення. У Київському районі пошкоджено пʼять приватних будинків та гуртожиток, триває розбір завалів і відновлення інфраструктури.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні поінформував про важку ситуацію у Вишневому після ракетного удару і вторинної детонації. Президент наголосив, що уряд і відповідні служби залучені до ліквідації наслідків і що сотні будинків без газу залишаються без постачання через пошкодження інфраструктури. За даними НАК "Нафтогаз України", без постачання опинилося близько 300 приватних будинків і проводяться роботи з обстеження та усунення пошкоджень.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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