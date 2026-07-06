"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював Київ

413-й полк СБС виявив і знищив у Брянській області пускову установку комплексу С-400.

https://glavred.net/ukraine/mgnovennaya-karma-dlya-rf-unichtozhen-obstrelivavshiy-kiev-kompleks-s-400-10778543.html Посилання скопійоване

Знищено російський комплекс С-400 / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

Українські захисники знищили російський комплекс С-400

У Брянській області атаковано пускову установку росіян

Українські захисники з 413-го полку Сил безпілотних систем "РЕЙД" знищили російський комплекс С-400, який обстрілював Київ.

Про успіх бійців ЗСУ повідомив у Telegram командир 413-го полку СБС Євген Карась.

відео дня

"Блискавична й несподівана помста від СБС росіянам. Під час чергового масованого удару РФ по Україні 413-й полк "Рейд" виявив і знищив у Брянській області пускову установку комплексу С-400, яка використовувалася для запусків балістичних ракет по Києву", – написав він.

Карась додав, що успіх атаки на комплекс С-400 РФ означає врятовані життя українських цивільних.

Крім того, повідомлення командира 413-го полку СБС супроводжується відеозаписом удару по комплексу С-400 РФ.

Дивіться відео - знищено комплекс С-400:

Screenshot / Скріншот

Удари РФ балістичними ракетами: важливі деталі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував нічну атаку на Київ, зазначивши, що з військової точки зору застосування балістичних ракет не має практичної мети і носить скоріше показовий характер.

На його думку, подібні удари спрямовані не на досягнення військового результату, а на створення інформаційного ефекту. Коваленко заявив, що таким чином російське керівництво намагається продемонструвати силу своїй внутрішній аудиторії, відволікаючи увагу населення від власних проблем, зокрема від повідомлень про дефіцит палива та черги на автозаправках. За його словами, атаки на житлові райони використовуються як елемент пропагандистської кампанії, покликаної компенсувати внутрішні труднощі режиму.

/ Главред

Як писав Главред, російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

Читайте також:

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) - окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред