Китай таємно навчав військових Росії для війни проти України – Reuters

Віталій Кірсанов
19 травня 2026, 17:32
За інформацією джерел, тренування відбувалися на території Китаю і були зосереджені на сучасних військових технологіях та тактиці.
Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

  • Програма підготовки мала закритий характер
  • Навчання російського особового складу в Китаї є новим явищем

Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трьох європейських розвідок та документи, що опинилися у розпорядженні агентства.

За інформацією джерел, тренування проходили на території Китаю і були зосереджені на сучасних військових технологіях і тактиці. Російських військовослужбовців навчали роботі з безпілотниками, засобам радіоелектронної боротьби, використанню армійської авіації, а також діям механізованої піхоти. Програма підготовки мала закритий характер, а її деталі заборонялося розголошувати або передавати третім особам.

Як зазначає Reuters, проведення навчання було передбачено двосторонньою угодою між Китаєм і Росією, підписаною 2 липня 2025 року в Пекіні представниками вищого військового керівництва обох країн. Документ також передбачав проходження підготовки китайськими військовослужбовцями на російських військових базах.

За оцінкою одного з представників європейської розвідки, участь Китаю в навчанні російських солдатів, які потім відправляються на війну проти України, свідчить про значно глибше залучення Пекіна до конфлікту, ніж передбачалося раніше.

Як зазначили дві розвідувальні агенції, візити китайських військ до Росії з метою навчання відбуваються принаймні з 2024 року, але навчання російського особового складу в Китаї є новим явищем.

У розвідувальних службах журналістам повідомили, що значна кількість російських військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, були військовими інструкторами високого рівня, здатними передавати знання нижче по ланцюжку командування.

За даними однієї з розвідок, вдалося підтвердити особи кількох російських військовослужбовців, які проходили навчання в Китаї, а згодом брали безпосередню участь у бойових операціях із використанням безпілотників у Криму та Запорізькій області. Звання цих людей варіювалися від молодшого сержанта до підполковника.

Імена цих осіб фігурують у російському військовому документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, де перелічені військовослужбовці, які їздили на навчання до Китаю. Те саме розвідувальне агентство заявило, що існує висока ймовірність того, що багато з тих, хто проходив навчання в Китаї, вирушили до України.

Чотири сесії російських військ у Китаї

Як пише Reuters, у внутрішніх звітах російських військових, з якими ознайомилося агентство, описано чотири навчальні сесії російських військ у Китаї. Так, у звіті від грудня 2025 року описано загальний навчальний курс підготовки приблизно 50 російських військовослужбовців у філії Академії сухопутних військ – Навчальному центрі військової авіації – у Шицзячжуані.

У документі йдеться про те, що він передбачав навчання стрільбі з 82-мм мінометів із використанням безпілотних літальних апаратів для виявлення цілей.

В іншому звіті описувалися навчання з протиповітряної оборони на військовому об'єкті, зокрема з використанням гвинтівок радіоелектронної боротьби, пристроїв для скидання сіток і безпілотників для протидії дронам, що наближаються. Двоє чиновників повідомили, що об'єкт розташований у Чженчжоу.

У третьому звіті, також датованому груднем 2025 року і написаному російським майором, йшлося про навчання російського персоналу роботі з безпілотниками в Навчальному центрі військової авіації першої бригади в Ібіні. Курс був зосереджений на мультимедійних презентаціях і включав використання авіасимуляторів, навчання використанню декількох типів безпілотників FPV та двох інших типів безпілотників.

У четвертому звіті описано курс, проведений у листопаді 2025 року в Нанкінському університеті військової інженерії піхоти НВАК. Навчання охоплювало технологію вибухових речовин, будівництво мін, розмінування, а також знешкодження нерозірваних боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Як зазначило агентство Reuters, у цьому звіті були фотографії російських солдатів у формі, яких навчають китайські інструктори. На знімках також було видно, як російським солдатам демонструють інженерне обладнання та вчать шукати міни.

Наддержави на шахівниці: експерт про Китай і США

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що в протистоянні між США і Китаєм Пекін не прагне до повної перемоги або поразки Росії. Китай, на його думку, зацікавлений у тому, щоб Москва залишалася ослабленою і все сильніше орієнтувалася на схід.

Денисенко припускає, що оптимальним для Пекіна варіантом був би результат, за якого і Україна, і Росія збережуть можливість демонструвати власні успіхи.

Експерт також підкреслює, що глобальна політика дедалі частіше будується на ситуативних союзах і гнучких домовленостях. У майбутньому, вважає він, США і Китай будуть змушені шукати точки взаємодії, розглядаючи українську кризу як частину ширшої європейської стратегії.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

Про джерело: Reuters

Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом у агентства 197 бюро, які працюють по всьому світу.

