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В морі вполювали танкери з бензином РФ: Мадяр розповів про ураження 47 цілей

Руслана Заклінська
6 липня 2026, 16:37
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Українські дрони знищили два танкери з бензином, пускові установки С-400 та вдруге уразили нафтобазу в Керчі.
В морі вполювали танкери з бензином РФ: Мадяр розповів про ураження 47 цілей
Уражено два танкери з пальним у Азовському морі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ССО

Коротко:

  • Уражено два танкери з пальним у Азовському морі
  • Знищено пускові установки С-400 у Криму та на Брянщині
  • Повторно вдарили по нафтобазі в Керчі

У ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі й пускові установки ЗРК С-400. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram.

"В Азовському морі впольовано два танкери з бензином з Таганрогу на Крим, на суші-два ЗРК С-400 "Тріумф", палає нафтобаза у Керчі та РЛС "Небо-У", - розповів він.

відео дня

Бровді уточнив, що кожне судно перевозило близько 7 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 200 залізничним вагонам-цистернам. Йдеться про танкери проєкту 15781, які використовуються для транспортування пального.

Знищено С-400 та об'єкти в Керчі

Крім танкерів, українські дрони цієї ночі влучили по системах протиповітряної та ракетної оборони росіян. За словами Мадяра, знищено дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 "Тріумф", які застосовуються для пусків балістичних ракет по наземних цілях.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Установки розташовувалися в населеному пункті Глазівка на тимчасово окупованому Кримі та в селі Косенки на Брянщині. Також у окупованій Керчі уражено нафтобазу та радіолокаційну станцію "Небо-У".

Загалом, за даними командувача, українські безпілотники цієї ночі результативно відпрацювали в тилу та в оперативній глибині ворога, уразивши 47 військових цілей.

ССО підтвердили удар по танкеру та нафтобазі

У Силах спеціальних операцій ЗСУ уточнили, що серед уражених суден - нафтовий танкер класу "Волганєфть", який ішов у Азовському морі. Такі судна відіграють ключову роль у забезпеченні Росії пальним.

"Ці танкери є важливою частиною паливної логістики РФ. Вони використовуються для транспортування нафтопродуктів між НПЗ та постачання пального", - повідомили у ССО.

Нафтовий термінал у порту Керчі військові уразили повторно. Об'єкт забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів між залізницею, резервуарним парком і танкерами.

"Нафтобаза відіграє ключову роль для логістики нафтопродуктів окупованого півострова. Результати уражень уточнюються", - зазначили в ССО.

Росіяни мають "вікно можливостей" для виїзду з Криму - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що громадяни РФ, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще мають можливість організовано залишити півострів. За його словами, доки функціонує Кримський міст, вони можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.

Жданов вважає, що після можливого припинення транспортного сполучення через міст ситуація зміниться. На його думку, тоді може постати питання проведення поліцейських заходів щодо депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, можуть бути прирівняні до окупантів. Тож у них поки що залишається "вікно можливостей" відносно спокійно залишити Крим", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Сили оборони України атакували територію РФ. У Ярославлі після вибухів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС".

Також Сили оборони атакували Омський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ Росії, який розташований більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Після ударів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляв Главред, 17 червня Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту РФ FINA A, який використовувався для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, ступінь пошкоджень судна наразі уточнюється.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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