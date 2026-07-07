"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

Буданов наголосив, що питання про завершення війни вирішуватиметься одночасно як на полі бою, так і на дипломатичному рівні.

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Буданов оцінив перспективи завершення війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Буданов:

Територіальні компроміси "в принципі неможливі"

На закінчення війни можуть вплинути майбутні вибори у США

Активні бойові дії в Україні можуть припинитися вже до кінця поточного року. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про ймовірність завершення активної фази війни у 2026 році, Буданов зазначив, що такий сценарій залишається цілком можливим. При цьому він підкреслив, що перед зниженням напруженості сторони, ймовірно, зіткнуться з новим етапом ескалації.

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"Шанси є, і навесні переговори йшли дуже хорошими темпами. Зараз ми всі увійшли у фазу ескалації, це всі розуміють. Щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максимальна ескалація. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені", – сказав він.

Буданов також звернув увагу, що одним із чинників, здатних вплинути на подальший розвиток подій, є майбутні вибори у США. Однак, за його оцінкою, цей чинник не можна вважати визначальним.

Крім того, Буданов підкреслив, що питання завершення війни вирішуватиметься одночасно як на полі бою, так і на дипломатичному рівні. На його думку, домогтися припинення бойових дій можливо лише за умови скоординованих зусиль України, Сполучених Штатів та європейських партнерів, які зможуть чинити необхідний тиск на Росію.

"Китай - так, але у Китаю є свої, скажімо так, вигоди від цього. Тому Китай і так висловлює свою офіційну позицію, і добре, що вона така, яка є, бо могло бути зовсім інакше. Набагато гірше було б, якби Китай зайняв якусь відверто проросійську позицію. Це було б для нас проблемою, причому серйозною, з усіма витікаючими з цього наслідками", – додав Буданов.

При цьому він підкреслив, що територіальні компроміси "в принципі неможливі".

Інфографіка: Главред

Як удари по РФ впливають на позицію України на мирних переговорах – коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масовані удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині території Росії зміцнюють переговорні позиції Києва та можуть наблизити закінчення війни. Водночас, на його думку, поки що вони ще не стали фактором, здатним кардинально змінити позицію Володимира Путіна.

За словами експерта, з огляду на поточну ситуацію у Росії вже немає підстав висувати вимоги, що значно виходять за межі припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту. Він також припустив, що Україна за певних умов може сформулювати додаткові вимоги для переходу до деескалації.

Чаленко вважає, що удари по російських тилових об’єктах суттєво впливають на внутрішню ситуацію в РФ і поступово послаблюють підтримку російського керівництва. Водночас Кремль намагається подати ці події у вигідному для себе інформаційному ключі.

"Коли вкотре виходить Пєсков і розповідає, що росіяни, виявляється, проводять "СВО", щоб не було таких ударів, як по Санкт-Петербургу, - це класика в дусі Оруелла", - підсумував він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія може приступити до нового етапу поповнення своїх військ, однак, найімовірніше, не повторюватиме сценарій масштабної мобілізації. Кремль намагатиметься знайти баланс між потребами фронту та ризиком зростання невдоволення всередині країни.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що війна в Україні, ймовірно, вступила у вирішальну фазу, тому союзникам Києва важливо максимально ефективно використати цей період для посилення підтримки країни.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна отримала "вікно можливостей" для посилення тиску на країну-агресора Росію і прагне використати його максимально ефективно.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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