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Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про Вишневе

Руслана Заклінська
6 липня 2026, 20:42
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У Вишневому під Києвом сталася вторинна детонація, а сотні будинків залишились без газу.
Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про Вишневе
Атака на Вишневе / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Головне:

  • Масований удар РФ по Київщині забрав 22 життя
  • У Вишневому сталася вторинна детонація
  • Без газу лишилися близько 300 будинків

Внаслідок масованого удару Росії по Києву та області загинули 22 людини, ще майже 90 отримали поранення. Особливо складна ситуація склалася у Вишневому під Києвом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Основною мішенню для Росії і цього разу були Київ та область. Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", - зазначив Зеленський.

відео дня

За словами глави держави, особливо складною ситуація залишається у Вишневому під Києвом, де після удару сталася вторинна детонація. Про перебіг рятувальної операції президенту щопівгодини доповідає очільник МВС.

"Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому", - розповів Зеленський.

Масштаб руйнувань у громаді виявився таким, що власних ресурсів для ліквідації наслідків їй не вистачить, тому підключається уряд.

"Говорили також з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари", - додав Зеленський.

  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Наслідки атаки РФ у Вишневому
    Наслідки атаки РФ у Вишневому Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Ситуація із газом у Вишневому

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Facebook розповів, що ракетний удар пошкодив і газову інфраструктуру Вишневого. На місці зафіксовано численні витоки газу та пошкодження газопроводів, через що без постачання опинилися близько 300 приватних будинків.

"Наші колеги обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження, усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну подачу газу",- зазначив Корецький.

За його словами, на місці влучання наразі працюють понад 50 фахівців компанії, а до відновлювальних робіт залучили 20 одиниць спеціальної техніки. Аварійні бригади газовиків координують свої дії з рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими екстреними службами, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Коли РФ може завдати нового удару - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, що Росія може вдатися до нових повітряних атак по Україні вже найближчим часом, однак їхній характер, ймовірно, буде менш масштабним, ніж під час попередніх масованих ударів. Водночас на вибір часу може вплинути політичний контекст, зокрема саміт НАТО.

"Цілком можливо, що атаки відбудуться вже найближчими днями, але вони не будуть настільки руйнівними й масштабними, як 2 та 6 липня", - зазначив Коваленко.

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про Вишневе
Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Швидкість і сила наступних ударів, за словами аналітика, напряму пов'язані з ресурсом, який росіяни встигнуть відновити після попередніх операцій. Саме брак часу на підготовку техніки, на його переконання, стримуватиме масштаб можливих атак у найближчій перспективі.

"Наступний удар, якщо він відбудеться через 24-48 годин, буде ще менш масштабним - росіяни просто не встигнуть провести післяпольотне обслуговування авіації, зарядити пускові установки та підготувати нові польотні завдання. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

Удар по Києву та передмістю 6 липня - що відомо

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив про ситуацію в передмісті столиці після нічного удару РФ. Він підкреслив, що евакуацію мешканців Вишневого через загрозу повторної детонації проводять рятувальники та поліція, аби убезпечити людей від невибухлих боєприпасів. Наразі роботи в небезпечній зоні тривають.

Зазначимо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко під час брифінгу про наслідки атаки заявив про зростання кількості постраждалих у столиці. За його словами, руйнування житлових будинків у Дарницькому та Подільському районах ускладнюють проведення пошуково-рятувальних робіт у найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про балістичні удари та серію потужних вибухів у Києві. По Києву та передмістях за короткий проміжок часу ворог випустив ракети комплексів "Іскандер", "Циркон" та С-400.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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