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Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

Руслана Заклінська
6 липня 2026, 18:19
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Зустрічі відбудеться на тлі останніх телефонних розмов Трампа з Зеленським і Путіним.
Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце
Зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Головне:

  • Трамп зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО
  • Раніше Трамп провів телефонні розмови з Зеленським і Путіним
  • Трамп також зустрінеться з президентом Сирії

Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО, який відбудеться в Туреччині. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Анна Келлі під час телефонного брифінгу для журналістів, передає Associated Press.

За словами представниці Білого дому, окрім переговорів із Зеленським, Трамп також планує зустріч із президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Окремо у вівторок заплановані його переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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Високопосадовець США, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, аби описати підхід адміністрації, зазначив, що Трамп відчуває невідкладну потребу покласти край війні. За словами чиновника, президент США планує поговорити з Зеленським про шляхи завершення війни, а після зустрічі з українським лідером в Анкарі - зв'язатися з Путіним.

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути мирні переговори з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду. прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито закриті контакти європейських країн із Росією. За його словами, суперечності в цій ситуації немає, адже окремі переговорні контакти могли ініціюватися в межах дипломатичних зусиль, зокрема з боку голови Євроради Антоніу Кошти.

Окрім реакції на самі публікації, Рейтерович звернув увагу на паралельний процес - формування власної ролі континенту у майбутньому врегулюванні. За його словами, Європа не залишиться осторонь перемовин з Москвою.

"Вони це розуміють і готуються до цього. Наприклад, прем'єр-міністр Італії збирається назвати прізвище людини, яка, на її думку, могла б представляти Європу", - нагадав Рейтерович.

Проте сам процес визначення представника, на думку аналітика, потребує чіткішої координації з ключовими партнерами, перш ніж переходити до діалогу з Кремлем.

"І, насправді, їм потрібно це робити. Єдине, було б краще, якби вони спочатку визначилися з кандидатурою, узгодили цю людину з Трампом і, очевидно, з Україною. А вже після цього розпочали якісь переговори з Росією. Але донедавна вони не знали, коли саме Трамп повернеться до цієї теми і як це повернення виглядатиме. Зараз, думаю, вони дещо скоригують свою політику і будуть орієнтуватися на те, що конкретно робитиме Дональд Трамп", - додав Рейтерович.

Саміт НАТО - новини за темою

Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 7-8 липня в Анкарі. У ньому візьмуть участь лідери країн-членів Альянсу. Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію та проведе низку двосторонніх зустрічей у межах заходу.

Як повідомляв Главред, у суботу і Зеленський, і лідер Росії Володимир Путін окремо провели телефонні розмови з Трампом. Вони привітали його з 250-річчям незалежності США, яке відзначалося 4 липня.

Зеленський після розмови повідомив, що з Трампом обговорювали ситуацію на фронті. Український лідер наголосив, що існує реальна перспектива припинення війни й додав, що ця тема продовжиться на саміті НАТО в Анкарі.

Раніше у Кремлі відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повторив попередню позицію Москви про готовність Путіна до зустрічі лише в столиці РФ.

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Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скор. AP) - одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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