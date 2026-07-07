Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

Дар'я Пшеничник
7 липня 2026, 08:14оновлено 7 липня, 09:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Мер Москви повідомив про роботу ППО та екстрених служб, а Росавіація ввела обмеження одразу в кількох аеропортах столиці РФ і Краснодара.
'Понад 430 дронів': у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область
Дрони 7 липня атакували Москву / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Головне з новини:

відео дня
  • Собянінзаявив, що ППО нібито збила понад 36 дронів біля Москви
  • АеропортиШереметьєво і Внуково обмежили рейси
  • Жуковський та Краснодар призупинили роботу

Москву та Московську область у ніч проти вівторка, 7 липня, атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів. Мер міста Сергій Собянін заявив, що з вечора до 6:00 ранку у напрямку Московського регіону летіло "понад 430 безпілотників", з яких ППО нібито збила щонайменше 36 дронів, які рухалися в бік Москви.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін у своєму Telegram.

Обмеження в аеропортах

Одразу кілька столичних аеропортів РФ через атаку тимчасово змінили режим роботи. У пресслужбі Росавіації заявили, що Шереметьєво, Внуково та Домодєдово приймають і відправляють рейси лише за погодженням із відповідними органами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагаваней.

Аеропорт Жуковський через атаку повністю призупинив роботу.

Обмеження торкнулися не лише столичного авіавузла. Тимчасово призупинили приймання й випуск повітряних суден і в аеропорту Краснодара.

Наслідки атаки уточнюються

Про сам факт нальоту безпілотників першими повідомили російські Telegram-канали та місцева влада - ще до офіційних коментарів авіаційного відомства. Точні масштаби пошкоджень і кількість постраждалих внаслідок атаки станом на зараз не розголошуються, а інформація про можливі наслідки продовжує уточнюватися.

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають зростання критики російської влади після нещодавніх атак безпілотників на Москву, що відбулися 18 червня.

На їхню думку, удари викликали помітний резонанс у російському інформаційному просторі, зокрема серед військових блогерів і прихильників війни, які дедалі частіше ставлять під сумнів ефективність системи ППО навколо столиці.

Один із мілблогерів навіть визнав, що наслідки атак виявилися відчутними попри розгалужену систему протиповітряної оборони, однак згодом видалив свій допис після суспільного резонансу. Інші ж закликають до термінового посилення ППО не лише в районі Москви, а й по всій території РФ, наголошуючи, що бойові дії фактично виходять за межі прикордонних регіонів.

Окремо експерти звертають увагу на критику російських державних медіа, які, за словами блогерів, продовжують формувати образ повного контролю над ситуацією, тоді як мешканці столиці бачать реальні наслідки атак і роботу ППО.

Удари по Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters поінформував, що після ударів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні були пошкоджені блоки переробки нафти. Втрата потужностей переробки стала наслідком серії ударів у регіоні. Зокрема, пошкоджено установку АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становило близько 47% потужності первинної переробки заводу.

Інститут вивчення війни зазначив, що останні вибухи у Москві викликали внутрішню критику та невдоволення серед пропагандистів і мілблогерів. У низці публікацій і дописів мілблогери звинувачують Кремль у замовчуванні і брехні. Хвиля критики посилилася після вибухів 18 червня і супроводжувалася видаленням частини дописів у соцмережах.

OSINT-аналітик каналу Astra повідомив, що один із вибухів на Московському НПЗ міг статися внаслідок влучання ракети ППО. У відеоматеріалах і повідомленнях зазначається, що ракета ППО могла влучити у резервуар з паливом і спричинити підняття куполу даху. На опублікованих кадрах видно, що купол резервуару зірвано в повітря.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Москва Росія війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:36Політика
"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

10:11Україна
РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

09:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

Останні новини

10:48

Гороскоп на завтра, 8 липня: Дівам - суперечки, Водоліям - радість

10:42

Фантастичний салат з капусти, який готується 5 хвилин - рецепт

10:36

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:11

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

09:55

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два містаВідео

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
09:34

Як очистити антипригарне покриття сковороди: простий домашній спосіб

09:31

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

09:15

"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

08:30

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

Реклама
08:14

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

07:07

Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та водаВідео

06:40

Кремль готовий до перемир’я в обмін на вибори президента України — КлімовськийПогляд

05:56

Три знаки зодіаку казково розбагатіють - кому світить фінансовий успіх

05:23

Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням: кухар вразив правдою

04:30

Три знаки зодіаку можуть несподівано розбагатіти: кому ось-ось пощастить

04:09

На 200 років старше за Львів: яке село на Заході України стало столицею цілої державиВідео

03:33

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

02:55

Спека не зіпсує врожай огірків: чим підживлювати рослини в липні

02:02

Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

00:57

Молода картопля буде як з грядки: секрет тривалого зберігання без паростківВідео

Реклама
00:12

"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

06 липня, понеділок
23:32

Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив картиФото

23:16

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктівВідео

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

21:15

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:09

"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював КиївВідео

20:42

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про ВишневеФото

20:21

Більше ніяких розвалених котлет: хитрість, яка врятує вечерю

20:03

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знаєВідео

19:59

Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

19:29

Паспортистки міняли літери без дозволу: як СРСР переписував прізвища українцівВідео

19:21

Свобода понад усе — які знаки зодіаку ніколи не планують майбутнє

19:01

Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

18:55

"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

Реклама
18:45

Перетворяться на кашу: які популярні овочі не можна заморожувати

18:44

"Ракет для "Patriot" немає взагалі": в Міноборони попередили про тривожний сценарійВідео

18:40

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янівВідео

18:19

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

18:05

Ябеда чи навушник: як правильно українською мовою назвати скаржника

18:00

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

17:59

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

17:45

"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльниківВідео

17:38

Ніяких тарілок у раковині: чому не можна залишати брудний посуд навіть на нічВідео

17:15

Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти