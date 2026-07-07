'Понад 430 дронів': у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

Мер Москви повідомив про роботу ППО та екстрених служб, а Росавіація ввела обмеження одразу в кількох аеропортах столиці РФ і Краснодара.

https://glavred.net/world/svyshe-430-dronov-v-moskve-zayavili-o-massirovannoy-atake-na-stolicu-i-oblast-10778600.html Посилання скопійоване

Дрони 7 липня атакували Москву / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Головне з новини:

відео дня

Собянін заявив, що ППО нібито збила понад 36 дронів біля Москви

Аеропорти Шереметьєво і Внуково обмежили рейси

Жуковський та Краснодар призупинили роботу

Москву та Московську область у ніч проти вівторка, 7 липня, атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів. Мер міста Сергій Собянін заявив, що з вечора до 6:00 ранку у напрямку Московського регіону летіло "понад 430 безпілотників", з яких ППО нібито збила щонайменше 36 дронів, які рухалися в бік Москви.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін у своєму Telegram.

Обмеження в аеропортах

Одразу кілька столичних аеропортів РФ через атаку тимчасово змінили режим роботи. У пресслужбі Росавіації заявили, що Шереметьєво, Внуково та Домодєдово приймають і відправляють рейси лише за погодженням із відповідними органами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагаваней.

Аеропорт Жуковський через атаку повністю призупинив роботу.

Обмеження торкнулися не лише столичного авіавузла. Тимчасово призупинили приймання й випуск повітряних суден і в аеропорту Краснодара.

Наслідки атаки уточнюються

Про сам факт нальоту безпілотників першими повідомили російські Telegram-канали та місцева влада - ще до офіційних коментарів авіаційного відомства. Точні масштаби пошкоджень і кількість постраждалих внаслідок атаки станом на зараз не розголошуються, а інформація про можливі наслідки продовжує уточнюватися.

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають зростання критики російської влади після нещодавніх атак безпілотників на Москву, що відбулися 18 червня.

На їхню думку, удари викликали помітний резонанс у російському інформаційному просторі, зокрема серед військових блогерів і прихильників війни, які дедалі частіше ставлять під сумнів ефективність системи ППО навколо столиці.

Один із мілблогерів навіть визнав, що наслідки атак виявилися відчутними попри розгалужену систему протиповітряної оборони, однак згодом видалив свій допис після суспільного резонансу. Інші ж закликають до термінового посилення ППО не лише в районі Москви, а й по всій території РФ, наголошуючи, що бойові дії фактично виходять за межі прикордонних регіонів.

Окремо експерти звертають увагу на критику російських державних медіа, які, за словами блогерів, продовжують формувати образ повного контролю над ситуацією, тоді як мешканці столиці бачать реальні наслідки атак і роботу ППО.

Удари по Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters поінформував, що після ударів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні були пошкоджені блоки переробки нафти. Втрата потужностей переробки стала наслідком серії ударів у регіоні. Зокрема, пошкоджено установку АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становило близько 47% потужності первинної переробки заводу.

Інститут вивчення війни зазначив, що останні вибухи у Москві викликали внутрішню критику та невдоволення серед пропагандистів і мілблогерів. У низці публікацій і дописів мілблогери звинувачують Кремль у замовчуванні і брехні. Хвиля критики посилилася після вибухів 18 червня і супроводжувалася видаленням частини дописів у соцмережах.

OSINT-аналітик каналу Astra повідомив, що один із вибухів на Московському НПЗ міг статися внаслідок влучання ракети ППО. У відеоматеріалах і повідомленнях зазначається, що ракета ППО могла влучити у резервуар з паливом і спричинити підняття куполу даху. На опублікованих кадрах видно, що купол резервуару зірвано в повітря.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред