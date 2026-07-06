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У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо

Анна Косик
6 липня 2026, 09:51
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Один із НПЗ, який забезпечує російську столицю бензином, у вогні.
атака на ярославль
Один з найпотужніших НПЗ РФ опинився під ударом СБС / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Українські дрони атакували Росію
  • У Ярославлі внаслідок атаки горить один з найпотужніших НПЗ

У ніч на 6 липня Сили оборони України атакували територію країни-агресорки Росії. У місті Ярославль почалася масштабна пожежа. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його даними, після української атаки горить НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - шостий за потужністю нафтопереробний завод в РФ, який переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

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У Силах безпілотних систем підтвердили, що сьогодні вони здійснили атаку на Ярославль.

"З ключових НПЗ, що живлять Москву станом на вчора повноцінно працював переважно лише Ярославський. Решта три - зупинені або сильно пошкоджені. Це вже спричинило дефіцит пального у Москві та Московській області. Тож сьогодні ми в Ярославлі, далі дивимось разом що буде. А буде весело", - йдеться у повідомленні.

У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як Кремль намагається компенсувати нестачу бензину після атак України

Главред писав, що за словами аналітика з енергетичної політики та санкцій Максима Гардуса, на тлі дефіциту пального через українські атаки по НПЗ Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць.

Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки - до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати близько 50 тисяч тонн АІ-92.

Удари України по НПЗ РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

Згодом стало відомо, що Кстовський НПЗ відіграє ключову роль в енергетичній системі РФ. Він забезпечує паливом не лише цивільний сектор, а й безпосередньо працює на російську військову логістику, постачаючи пальне для потреб армії.

Напередодні, у ніч на 28 червня, Сили спеціальних операцій України уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ. Він входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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