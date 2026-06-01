Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

Трамп закликав Сі Цзіньпіна використати свій вплив, щоб повернути Путіна до переговорів із Зеленським.

Вашингтон хоче залучити Пекін до пошуку шляхів завершення війни

Президент США Дональд Трамп особисто попросив голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти припиненню війни в Україні. Про це повідомляла газета South China Morning Post з посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників, під час зустрічі в Пекіні в травні Трамп заявив китайському лідеру, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут. У зв'язку з цим він закликав Сі Цзіньпіна використати свій вплив для того, щоб повернути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерела зазначають, що таке прохання свідчить про прагнення Вашингтона залучити Пекін до пошуку шляхів врегулювання конфлікту. За їхніми словами, після повернення до Білого дому в 2025 році Трамп зробив припинення війни в Україні одним із ключових напрямків своєї зовнішньої політики.

Як нагадують журналісти, переговори між Києвом і Москвою практично зупинилися після прямої зустрічі делегацій у Стамбулі влітку 2025 року, яка завершилася без досягнення домовленостей про припинення вогню. Після цього Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликаючи сторони якомога швидше дійти згоди.

Візит Путіна до Китаю провалився — думка експерта

Поки Росія намагається демонструвати стратегічне партнерство з Китаєм, реальні результати переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна викликають дедалі більше запитань. Публіцист і громадський діяч Леонід Невзлін звертає увагу на відсутність ключових економічних угод між Москвою і Пекіном.

За його словами, на сайті Кремля опубліковано список документів, підписаних і прийнятих за підсумками переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна. І, судячи з цього списку, візит провалився. Підписано суцільні меморандуми про взаєморозуміння між різними відомствами та інститутами, а також угоди про співпрацю в галузі ЗМІ. Тобто, документи ні про що.

Візит Путіна до Китаю — головне

Як писав Главред, 13-15 травня 2026 року президент США Дональд Трамп здійснив офіційний дводенний візит до Пекіна, де провів масштабний саміт з головою КНР Сі Цзіньпіном. Це була перша поїздка американського лідера до Китаю з 2017 року.

Трамп прибув у супроводі великих американських бізнесменів, зокрема Ілона Маска та Тіма Кука. Глави держав обговорювали питання, відомі в пресі як "чотири Т": торгівлю, технології, Тайвань і Тегеран.

Після повернення до США Трамп підтвердив, що обговорював із Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Зокрема, він назвав "прикрим" серйозний російський удар, який стався напередодні закінчення їхнього саміту.

Зустріч пройшла в жорсткому, прагматичному тоні. Саміт завершився без проривних документів або конкретних глобальних угод, проте сторони висловили готовність продовжувати діалог для зниження ескалації у двосторонніх відносинах.

Про джерело: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Південно-Китайська Ранкова Пошта) — найстаріша англомовна газета Гонконгу, пише Вікіпедія. Була заснована в 1903 році революціонером Цзе Цзайтаєм. Наразі видається видавничою групою SCMP Group, тираж становить 104 000 примірників. З 2013 року повний електронний архів видання доступний за передплатою через інформаційну базу даних ProQuest. SCMP Group повідомила про чистий прибуток у розмірі 338 мільйонів доларів США за 2006 рік (2005 рік — 246 мільйонів доларів), операційний прибуток — 419 мільйонів доларів (2005 рік — 306 мільйонів доларів), який забезпечується переважно газетною діяльністю. Ціна продажу газети становить 9 доларів США щодня з понеділка по суботу та 10 доларів США у неділю. Також доступна знижка на студентську передплату.

