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Ціни раптово "полетіли" вниз: в Україні дешевшає популярний овоч

Анна Косик
6 липня 2026, 16:25
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Аналітики спрогнозували, що буде з цінами на один з основних овочів далі.
картофель, деньги
В Україні змінилися ціни на картоплю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

  • Картопля в Україні дешевшає
  • За тиждень популярний овоч подешевшав на 15%
  • У найближчий час ціни на картоплю, ймовірно, будуть знижуватися і далі

В Україні знижуються відпускні ціни на картоплю. Причиною цього стало те, що майже у всіх регіонах країни фермери розпочали масове збирання врожаю, що призвело до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Про це повідомили аналітики EastFruit. Станом на останній день минулого тижня, українські виробники пропонували картоплю до продажу по 12–20 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

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"Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. Водночас якість пропонованої продукції часто залишається доволі невисокою, що також чинить тиск на ціни в цьому сегменті", - пояснили аналітики.

Як змінилися ціни на картоплю за рік

Минулого року в аналогічний період картопля на українському ринку коштувала в середньому на 16% більше, ніж сьогодні. Водночас аналітики не виключають, що тенденція до зниження цін може зберегтися і надалі.

Що буде з цінами на продукти до кінця липня - думка експерта

Главред писав, що за словами провідної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталії Копитець, у липні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса - яловичину, свинину, курку - не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас ціни на овочі та фрукти в липні, як очікується, знизяться. Зокрема не виключено, що ціни на салатні овочі протягом липня 2026 року знизяться на 20% порівняно з нинішніми цінами.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки. Молода морква стала єдиним овочем, ціна на який зросла.

Раніше повідомлялося, що в Україні будуть дорожчати молочні продукти. Зокрема, ціни на молоко, сметану та вершкове масло можуть вирости вже у липні.

Напередодні стало відомо, що за словами Світлани Черемісіної, пшеничний хліб із борошна вищого сорту у липні подорожчає щонайменше на 3–5 % і коштуватиме 67–68 гривень за кілограм.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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