Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

Руслана Заклінська
6 липня 2026, 22:00
google news Підпишіться
на нас в Google
Міністр оборони Польщі оприлюднив перелік військової техніки, переданої Києву за роки повномасштабної війни.
Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року
Уряд Польщі вперше розсекретив обсяги військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/kosiniakkamysz, Офіс президента України

Коротко:

  • Польща розсекретила дані про допомогу Україні
  • Загальна сума за 2022-2023 роки - 3,5 млрд євро
  • Передані танки, МіГ-29, Мі-24 та ракети Patriot

Уряд Польщі вперше оприлюднив детальну інформацію про військову допомогу, яку країна надала Україні з початку повномасштабної війни. Загальна вартість підтримки за 2022-2023 роки становила 15 мільярдів злотих, а у 2024 році – ще 1,5 мільярда злотих. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає польське видання RMF24.

За словами міністра, упродовж 2022-2023 років Польща передала Україні значний обсяг важкого озброєння. До пакету допомоги увійшли танки Т-72, PT-91 та Leopard 2A4, бронетранспортери й бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і BWP-1, а також артилерійські системи AHS Krab, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи БМ-21, 120-мм і 60-мм міномети.

відео дня

За словами міністра, упродовж 2022-2023 років Польща передала Україні значний обсяг важкого озброєння. До пакету допомоги увійшли танки Т-72, PT-91 та Leopard 2A4, бронетранспортери й бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і BWP-1, а також артилерійські системи AHS Krab, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи БМ-21, 120-мм і 60-мм міномети.

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року
МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Крім того, Україна отримала безпілотники Warmate та FlyEye, винищувачі МіГ-29, ударні гелікоптери Мі-24, а також зенітно-ракетний комплекс WEGA С-200. Косіняк-Камиш наголосив, що це рішення ухвалював попередній польський уряд партії "Право і справедливість" (PiS), який перебував при владі у 2022-2023 роках.

"Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, а й захищатиму їх у цих рішеннях", - заявив міністр.

Яку допомогу Польща передала з 2024 року

За словами Косіняка-Камиша, після 2023 року Польща продовжила військову підтримку України. Зокрема, українські сили отримали ракети PAC-3 для систем Patriot, безпілотний комплекс Scan Eagle, авіаційні бомби, протитанкові керовані ракети, постріли до гранатометів, боєприпаси для танків, артилерії та мінометів.

Також передавалися запасні частини, обладнання й аксесуари для авіаційної, бронетанкової техніки та зенітних комплексів "Нева", а також індивідуальне спорядження для українських військових.

За оцінкою польського уряду, загальна вартість цієї допомоги у 2024 році становить близько 1,5 млрд злотих. Міністр оборони повідомив, що нині розкрито лише частину інформації, а детальні відомості про військову допомогу Україні буде оприлюднено пізніше.

Які причини скандалу з Польщею - пояснення експерта

Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Водночас В’ятрович зазначив, що змінити ситуацію з українського боку неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами та громадськими середовищами.

Допомога Україні від Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, співголова польської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, що навесні Польща нібито без публічного оголошення передала Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, ці ракети були закуплені США для польської системи ППО та могли використовуватися для перехоплення російських ракет "Іскандер".

Також Польща вирішила утилізувати 14 винищувачів МіГ-29 замість передачі Україні. За даними Defense Express, причиною став зрив домовленостей щодо обміну літаків на українські технології у сфері дронів і ракет.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький висловив позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

Читайте також:

Про джерело: RMF24.pl

RMF24.pl - польський інтернет‑новинний портал, що публікує актуальні новини про події в Польщі та світі. Сайт містить тексти, відео, фото, інтерв’ю, репортажі та прямі трансляції журналістів.

Цей портал є онлайн‑службою новин радіостанції RMF FM (Radio RMF FM) і входить до медіагрупи Grupa RMF, що належить міжнародному медіаконгломерату Bauer Media Group

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Польщі військова допомога Польща війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

22:00Світ
Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:59Війна
США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо

У Ярославлі прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа на НПЗ: що відомо

Які люди народилися "під щасливою зіркою": їхня удача не знає меж

Які люди народилися "під щасливою зіркою": їхня удача не знає меж

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки біля авто за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки біля авто за 43 с

Принц Вільям і Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою: що сталося

Принц Вільям і Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою: що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Останні новини

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктів

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

У Росії вже запущені процеси, здатні поховати Путіна – КурносоваУ Росії вже запущені процеси, здатні поховати Путіна – Курносова
21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

21:15

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:09

"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював КиївВідео

Реклама
20:42

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про ВишневеФото

20:21

Більше ніяких розвалених котлет: хитрість, яка врятує вечерю

20:03

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знаєВідео

19:59

Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

19:29

Паспортистки міняли літери без дозволу: як СРСР переписував прізвища українцівВідео

19:21

Свобода понад усе — які знаки зодіаку ніколи не планують майбутнє

19:01

Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

19:00

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії

18:55

"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

18:45

Перетворяться на кашу: які популярні овочі не можна заморожувати

18:44

"Ракет для "Patriot" немає взагалі": в Міноборони попередили про тривожний сценарійВідео

Реклама
18:40

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янівВідео

18:19

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

18:05

Ябеда чи навушник: як правильно українською мовою назвати скаржника

18:00

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

17:59

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

17:45

"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльниківВідео

17:38

Ніяких тарілок у раковині: чому не можна залишати брудний посуд навіть на нічВідео

17:15

Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

17:08

Чи можна спати з увімкненим вентилятором всю ніч: головна помилка багатьох

16:56

"Вибухи над головою": Кравець вийшла на зв'язок і показала понівечену квартиру

16:41

Нащадки Ярослава Мудрого досі правлять Європою: у чиїх жилах тече українська кровВідео

16:37

В морі вполювали танкери з бензином РФ: Мадяр розповів про ураження 47 цілей

16:25

Ціни раптово "полетіли" вниз: в Україні дешевшає популярний овоч

16:15

Неохайність впадає в око: 3 помилки, які здешевлять будь-який образВідео

16:15

Євро продовжує стрімко летіти вниз: новий курс валют на 7 липня

15:59

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніївВідео

15:56

Кінець важкого періоду — 5 знаків зодіаку, яким пощастить 7 липня

15:51

"СВО" закінчилось: в Кремлі вперше заявили про війну проти України і назвали винних

15:22

Як відмити посуд з нержавійки до блиску за 35 хвилин: крутий лайфхак

15:17

Яке попередження приховує трикутник на бирці одягу: майже всі ігноруютьВідео

Реклама
15:07

Не лише варення — 4 несподівані способи приготувати смородину

15:01

Могилевській стало зле після концерту: артистка розповіла, що сталосяВідео

15:01

Найбільший НПЗ Росії: Україна вперше рознесла Омський НПЗ за 2500 км від кордонуФото

14:45

Вареники більше не рватимуться: що обов’язково додати у воду під час варіння

14:42

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ

14:18

"Заощадить купу грошей": лайфхак, як переробити дитяче боді на новий одяг

13:51

Режим, який недооцінюють: для чого насправді потрібен вентилятор у духовціВідео

13:51

Після спеки Україну накриють дощі та грози: коли погода різко зміниться

13:31

"Там найближчі родичі": військовий Ласточкін розповів про батька та брата в РФ

13:26

Дощ чи рекордна спека: які прикмети 7 липня насправді прогнозують погоду

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти