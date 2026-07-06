Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

Міністр оборони Польщі оприлюднив перелік військової техніки, переданої Києву за роки повномасштабної війни.

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Уряд Польщі вперше розсекретив обсяги військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/kosiniakkamysz, Офіс президента України

Коротко:

Польща розсекретила дані про допомогу Україні

Загальна сума за 2022-2023 роки - 3,5 млрд євро

Передані танки, МіГ-29, Мі-24 та ракети Patrio t

Уряд Польщі вперше оприлюднив детальну інформацію про військову допомогу, яку країна надала Україні з початку повномасштабної війни. Загальна вартість підтримки за 2022-2023 роки становила 15 мільярдів злотих, а у 2024 році – ще 1,5 мільярда злотих. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає польське видання RMF24.

За словами міністра, упродовж 2022-2023 років Польща передала Україні значний обсяг важкого озброєння. До пакету допомоги увійшли танки Т-72, PT-91 та Leopard 2A4, бронетранспортери й бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і BWP-1, а також артилерійські системи AHS Krab, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи БМ-21, 120-мм і 60-мм міномети.

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За словами міністра, упродовж 2022-2023 років Польща передала Україні значний обсяг важкого озброєння. До пакету допомоги увійшли танки Т-72, PT-91 та Leopard 2A4, бронетранспортери й бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і BWP-1, а також артилерійські системи AHS Krab, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи БМ-21, 120-мм і 60-мм міномети.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Крім того, Україна отримала безпілотники Warmate та FlyEye, винищувачі МіГ-29, ударні гелікоптери Мі-24, а також зенітно-ракетний комплекс WEGA С-200. Косіняк-Камиш наголосив, що це рішення ухвалював попередній польський уряд партії "Право і справедливість" (PiS), який перебував при владі у 2022-2023 роках.

"Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, а й захищатиму їх у цих рішеннях", - заявив міністр.

Яку допомогу Польща передала з 2024 року

За словами Косіняка-Камиша, після 2023 року Польща продовжила військову підтримку України. Зокрема, українські сили отримали ракети PAC-3 для систем Patriot, безпілотний комплекс Scan Eagle, авіаційні бомби, протитанкові керовані ракети, постріли до гранатометів, боєприпаси для танків, артилерії та мінометів.

Також передавалися запасні частини, обладнання й аксесуари для авіаційної, бронетанкової техніки та зенітних комплексів "Нева", а також індивідуальне спорядження для українських військових.

За оцінкою польського уряду, загальна вартість цієї допомоги у 2024 році становить близько 1,5 млрд злотих. Міністр оборони повідомив, що нині розкрито лише частину інформації, а детальні відомості про військову допомогу Україні буде оприлюднено пізніше.

Які причини скандалу з Польщею - пояснення експерта

Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Водночас В’ятрович зазначив, що змінити ситуацію з українського боку неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами та громадськими середовищами.

Допомога Україні від Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, співголова польської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, що навесні Польща нібито без публічного оголошення передала Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, ці ракети були закуплені США для польської системи ППО та могли використовуватися для перехоплення російських ракет "Іскандер".

Також Польща вирішила утилізувати 14 винищувачів МіГ-29 замість передачі Україні. За даними Defense Express, причиною став зрив домовленостей щодо обміну літаків на українські технології у сфері дронів і ракет.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький висловив позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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