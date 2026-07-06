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Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

Юрій Берендій
6 липня 2026, 19:01оновлено 6 липня, 19:32
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Четверо військових не повернулися з бойового вильоту, прикриваючи українське небо.
Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів
Екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези

  • Загинув екіпаж Мі-8 із 16-ї бригади "Броди"
  • Вертоліт перехоплював ворожі дрони 30 червня
  • Прощання з військовими відбудеться 7 липня у Бродах

Під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотників 30 червня 2026 року загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". До складу екіпажу входили четверо військовослужбовців, які виконували бойову місію із захисту українського неба. Про це повідомила Бродівська міська рада.

У громаді вже оголосили дату та порядок прощання із загиблими Захисниками. Церемонія відбудеться 7 липня: о 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть жалобний кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин прощання.

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"Свій останній бій прийняли: командир екіпажу, капітан Юрій Ворон; льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль; повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга. Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів", - повідомили у Бродівській міській раді.

Що відомо про загиблих

Командир екіпажу Юрій Ворон присвятив життя військовій авіації ще зі шкільних років. Він народився у Бродах, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а після випуску розпочав службу у рідній бригаді.

Військовий брав участь в Операції об'єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. За службу був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Серед полеглих також старший штурман-льотчик Валентин Мукшинов, який народився у Києві та здобував військову освіту у Чернігівському військовому ліцеї. З початку повномасштабної війни він виконував бойові завдання на різних напрямках.

У міській раді зазначили, що офіцер проявив мужність і високий професіоналізм під час бойових вильотів, а серед державних нагород мав звання повного кавалера ордена "За мужність". У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

До екіпажу входив і бортовий авіаційний технік Богдан Хміль. Після навчання за спеціальністю "Авіаційний транспорт" у Харківському національному університеті Повітряних Сил він у березні 2022 року став до служби у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

За інформацією міськради, військовослужбовець неодноразово брав участь у виконанні бойових завдань у складі екіпажу, відповідаючи за підготовку авіаційної техніки до польотів. За службу був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України". У нього залишилися дружина та батьки.

Четвертим членом екіпажу був старший повітряний стрілець Михайло Деряга. До лав армійської авіації він приєднався наприкінці 2023 року, а до цього навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі.

У Бродівській міській раді повідомили, що військовий виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України, а за проявлену відвагу був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня. У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнний експерт Олег Жданов заявив, що Росія може повторити масований удар по Україні. За його оцінкою, під час попереднього удару було задіяно близько 500 ударних безпілотників.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що під час нічної атаки ППО не змогла перехопити балістичні ракети. Він повідомив про критичний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot та їхніх аналогів.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив про комбінування противником дронів і ракет та нарощування виробництва реактивних апаратів. Він наголосив на відсутності ракет для Patriot в Україні. За його словами, українські сили збивають до 98% бензинових "Шахедів".

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