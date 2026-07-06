Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

Четверо військових не повернулися з бойового вильоту, прикриваючи українське небо.

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Екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези

Загинув екіпаж Мі-8 із 16-ї бригади "Броди"

Вертоліт перехоплював ворожі дрони 30 червня

Прощання з військовими відбудеться 7 липня у Бродах

Під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотників 30 червня 2026 року загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". До складу екіпажу входили четверо військовослужбовців, які виконували бойову місію із захисту українського неба. Про це повідомила Бродівська міська рада.

У громаді вже оголосили дату та порядок прощання із загиблими Захисниками. Церемонія відбудеться 7 липня: о 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть жалобний кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин прощання.

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"Свій останній бій прийняли: командир екіпажу, капітан Юрій Ворон; льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль; повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга. Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів", - повідомили у Бродівській міській раді.

Що відомо про загиблих

Командир екіпажу Юрій Ворон присвятив життя військовій авіації ще зі шкільних років. Він народився у Бродах, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а після випуску розпочав службу у рідній бригаді.

Військовий брав участь в Операції об'єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. За службу був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Серед полеглих також старший штурман-льотчик Валентин Мукшинов, який народився у Києві та здобував військову освіту у Чернігівському військовому ліцеї. З початку повномасштабної війни він виконував бойові завдання на різних напрямках.

У міській раді зазначили, що офіцер проявив мужність і високий професіоналізм під час бойових вильотів, а серед державних нагород мав звання повного кавалера ордена "За мужність". У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

До екіпажу входив і бортовий авіаційний технік Богдан Хміль. Після навчання за спеціальністю "Авіаційний транспорт" у Харківському національному університеті Повітряних Сил він у березні 2022 року став до служби у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

За інформацією міськради, військовослужбовець неодноразово брав участь у виконанні бойових завдань у складі екіпажу, відповідаючи за підготовку авіаційної техніки до польотів. За службу був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України". У нього залишилися дружина та батьки.

Четвертим членом екіпажу був старший повітряний стрілець Михайло Деряга. До лав армійської авіації він приєднався наприкінці 2023 року, а до цього навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі.

У Бродівській міській раді повідомили, що військовий виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України, а за проявлену відвагу був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня. У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

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