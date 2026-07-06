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Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

Юрій Берендій
6 липня 2026, 17:59
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Трамп стверджує, що Путін і Зеленський нібито готові до завершення війни, а ключові переговори можуть активізуватися під час зустрічей НАТО.
Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни
Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що сказав Дональд Трамп:

  • Путін відчуває великий тиск і хоче завершення цієї війни
  • Зеленський так само прагне припинення бойових дій уже зараз
  • Сторони наближаються до вирішення значно ближче, ніж здається

Переговори щодо припинення війни Росії проти України просуваються значно краще, ніж це може здаватися. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський прагнуть завершення бойових дій. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Ну, я думаю, Путін дійсно відчуває тиск. Путін хоче, щоб війна закінчилася. Я кажу це дуже категорично. У нас була плідна телефонна розмова. Ми ведемо переговори, і подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація. Я поклав край восьми війнам. І ця, на мою думку, мала бути найлегшою, бо я знайомий з обома лідерами", - сказав Трамп.

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Американський президент також навів приклади інших міжнародних криз, у яких, за його словами, він відігравав ключову роль. Зокрема, він вкотре заявив, що зміг не допустити масштабної війни між Індією та Пакистаном.

Окремо Трамп наголосив, що, на його переконання, ситуація навколо війни в Україні наближається до переломного моменту. Він також заявив, що має намір порушити це питання під час зустрічей із союзниками по НАТО.

"Я думаю, ми наближаємося до вирішення набагато ближче, ніж люди усвідомлюють. І президент Путін хоче, щоб це закінчилося. Я скажу вам це дуже категорично. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося поїхати до НАТО, і ми будемо про це говорити. Я думаю, що нам вдасться покласти цьому край", - наголосив Трамп.

Президент США також пояснив, чому, на його думку, завершення війни не можна більше відкладати. Він звернув увагу на великі людські втрати та стрімкий розвиток технологій, які змінюють характер сучасних бойових дій.

"Двадцять п’ять тисяч людей два місяці тому - двадцять п’ять тисяч людей загинули. Минулого місяця солдати встановили рекорд. За один місяць загинуло тридцять шість тисяч людей. Молоді солдати йдуть на війну і гинуть ще до перших вихідних. Це технологія дронів. Вони - машини для вбивства. Я бачив сцени, які не хотів би бачити. Це справді жахливо. У мене була дуже вдала розмова (з Путіним, - ред.). І я думаю, що ми вже близько до того, щоб це завершити", - підсумував Трамп.

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Який можливий сценарій мирних переговорів з РФ - коментар експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович, коментуючи повідомлення ЗМІ про закриті переговори європейських країн із Росією, заявив, що не вбачає в цьому жодних суперечностей. За його словами, ініціатором встановлення таких контактів, імовірно, був голова Європейської ради Антоніу Кошта, однак ця ініціатива вже викликала критику з боку окремих держав ЄС, зокрема Німеччини.

Водночас експерт наголосив, що європейські країни усвідомлюють свою майбутню участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні та вже готуються до цього. Як приклад він навів намір прем’єр-міністерки Італії запропонувати кандидатуру представника, який міг би виступати від імені Європи.

На думку Рейтеровича, таким чином європейські партнери фактично формують власний переговорний напрям і намагаються визначити своє місце в майбутньому процесі врегулювання.

"І, насправді, їм потрібно це робити. Єдине, було б краще, якби вони спочатку визначилися з кандидатурою, узгодили цю людину з Трампом і, очевидно, з Україною. А вже після цього розпочали якісь переговори з Росією. Але донедавна вони не знали, коли саме Трамп повернеться до цієї теми і як це повернення виглядатиме. Зараз, думаю, вони дещо скоригують свою політику і будуть орієнтуватися на те, що конкретно робитиме Дональд Трамп", - підсумував він.

Війна РФ проти України - що відомо про мирні переговори

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що терміново звернувся до президента США після масованого удару РФ з проханням посилити протиповітряний захист країни. Міністерство оборони наголосило на потребі нарощення виробництва та постачань засобів ППО і звернувся до Трампа із проханням щодо ліцензій і ракет для систем Patriot. У відомстві також повідомили, що звернулися до 40 держав-партнерів і що нестача ракет-перехоплювачів залишається однією з головних проблем при відбитті балістичних атак.

Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації на фронті та дипломатичних зусиль для завершення війни. Президент додав, що сторони домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО. Він також висловив подяку Сполученим Штатам за надану допомогу, зокрема за системи "Джавелін" і "Патріот" та політичну підтримку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оцінив хід бойових дій і заявив, що Україні варто зосередитися на зміцненні оборони в переговорному процесі. У виступі він підкреслив, що для України ефективною стратегією є утримання оборонних рубежів і поступове виснаження російських сил. Венс навів оцінку, що російська армія зазнає значних втрат при просуванні і що посилення оборони дозволило українцям краще використати тактичні переваги.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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