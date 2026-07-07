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"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

Олексій Тесля
7 липня 2026, 00:12
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Партнери України гальмують процес передачі необхідних ракет для відбиття ударів балістичних ракет РФ, зазначає Олександр Коваленко.
Коваленко
Олександр Коваленко прокоментував удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Facebook О. Коваленка, скріншот

Головне із заяв Коваленка:

  • Україні не вистачає ракет для систем ППО
  • Росія стримує Україну від нападу на країни Європи

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував небезпеку ударів балістичних ракет РФ по Україні.

"З перехопленням російської балістики дійсно серйозна проблема. Нам не вистачає ракет для систем ППО, і про це постійно говорить президент", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт нагадав, що партнери України гальмують процес передачі необхідних ракет для відбиття ударів балістичних ракет РФ.

"У них є необхідні протиракетні засоби, але вони не поспішають їх передавати, пояснюючи це загрозою вторгнення Росії до європейських країн. Вони залишають запас ракет для власного захисту. Однак, за моїми оцінками, таких запасів у них більше, ніж їм реально потрібно. Натомість для України ці ракети зараз набагато важливіші. Тим більше що саме Україна сьогодні стримує Росію від можливого нападу на країни Європи, що є головним елементом захисту європейців сьогодні", - додав Коваленко.

Удари Росії балістичними ракетами: що відомо

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо нічної атаки на Київ, заявивши, що застосування балістичної зброї, на його думку, не пов’язане з досягненням значущого військового результату і більше нагадує демонстрацію сили.

За словами Коваленка, подібні удари мають насамперед інформаційну та психологічну мету. Він вважає, що таким чином російська сторона намагається створити певний ефект для внутрішньої аудиторії, відволікаючи увагу суспільства від внутрішніх проблем, серед яких згадуються складнощі із забезпеченням паливом та черги на автозаправних станціях.

Як зазначив керівник ЦПД, атаки на житлові райони можуть використовуватися як інструмент пропагандистського впливу, спрямований на формування потрібного інформаційного фону.

Як писав "Главред", російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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