Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

Зеленський назвав головну слабкість України та пояснив, чому саме контроль повітря стане вирішальним фактором у війні, а не чисельність армій.

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Зеленський пояснив, де вирішиться доля України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Ключові тези:

Перемога у війні дістанеться тому, хто виявиться розумнішим

Трамп почав інакше сприймати війну, бо хоче бути там, де є успіх

Без ядерної зброї Україна стала країною, на яку можна напасти

Війна Росії проти України перейшла у якісно нову фазу, де ключовим полем бою стає повітряний простір. Президент Володимир Зеленський наголосив, що після зупинки ворога на суші та витіснення його флоту з моря, саме технології та далекобійні дрони визначатимуть подальший хід протистояння. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.

Президент наголошує, що зміна характеру бойових дій стала наслідком успіхів України на інших напрямках фронту. За його словами, саме ефективне застосування сучасних технологій дедалі більше впливає на співвідношення сил.

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"Сьогодні я вірю, що перемога у цій війні дістанеться тому, хто виявиться розумнішим. Якщо зупинити ворога на полі бою, якщо зупинити війну на суші і якщо позбавити його переваги на морі - як ми це зробили за допомогою наших морських дронів, витіснивши російський флот, - то наступним полем бою стає небо. І, чесно кажучи, у цій боротьбі набагато менше значення має те, чия територія більша. Ми перейшли у повітряний простір. І в повітрі ми вже є конкурентоспроможними", - сказав президент.

Він повідомив, що під час телефонної розмови в суботу президент США Дональд Трамп високо оцінив українську кампанію із застосування далекобійних безпілотників, зазначивши, що Україна демонструє хороші результати.

Коментуючи запитання про те, чи цього достатньо для більш рішучої підтримки України з боку США, Зеленський висловив думку, що Трамп почав інакше сприймати перебіг війни.

"Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма речами – не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну", - вказав президент України.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Окрему увагу глава держави приділив розвитку української програми далекобійних безпілотників. Він зазначив, що саме ці можливості дозволяють завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах у глибокому тилу Росії, поступово послаблюючи її військовий потенціал. Водночас президент визнав, що існує один фактор, який залишається критично важливим для безпеки країни.

"Залишається лише одна невідома. На жаль, це протиракетна оборона. Це головна слабкість [для України, - ред.] у цьому рівнянні", - наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував останні масовані російські атаки, під час яких окупанти застосували сотні дронів і десятки ракет. За його словами, такі удари лише підтверджують, що війна перейшла в якісно нову фазу. Зеленський сказав, що перехоплювачі Pac-3 для Patriot іноді прибувають "буквально за день до масованої атаки".

PURL / Інфографіка: Главред

"Наші солдати своєю самопожертвою зупинили Росію на суші. Коли фронт здебільшого нерухомий, а ворог не може вільно діяти на морі, залишається лише повітря", - зазначив Зеленський.

Водночас український лідер нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення країна не мала достатніх можливостей для перехоплення балістичних ракет. Він пов'язав це з рішенням України відмовитися від ядерного арсеналу після здобуття незалежності.

"Без ядерної зброї ти більше не є частиною клубу, на який інші бояться напасти. Натомість ти стаєш частиною клубу, на який можна напасти", - сказав він.

Президент переконаний, що результат війни залежатиме від підтримки партнерів, стійкості українських військових та розвитку сучасних технологій. Саме тому на міжнародних зустрічах він продовжить наполягати на посиленні української системи протиповітряної оборони та передачі необхідних технологій.

"Якщо наші партнери не відвернуться від України у фінансовому плані, якщо наші солдати й надалі утримуватимуть фронт, якщо кожен кілометр російського наступу й надалі коштуватиме їм десятки тисяч - а іноді й сотні тисяч - бійців, то вирішальна битва відбудеться в небі. Адже саме небо визначить результат цієї війни", - наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом та іншими лідерами НАТО в Анкарі, де спробує переконати їх надіслати більше систем протиповітряної оборони - навіть тих, хто навряд чи їх передасть.

"Ми розуміємо, що кожна країна НАТО встановила обмеження щодо кількості ракет і систем протиповітряної оборони, які вона повинна тримати на озброєнні", – визнав він.

Окремо президент заявив, що Україна прагнутиме не лише отримати додаткові системи ППО, а й налагодити власне виробництво сучасних засобів протиракетної оборони разом із союзниками.

"Європа повинна перестати бути байдужою в цьому питанні. Вона повинна ділитися технологіями та промисловими потужностями з іншими країнами, адже "Патріотів" ніколи не вистачить для всіх. Я порушую це питання вже роками. Ми чекаємо на позитивний сигнал від Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна продовжуватиме завдавати ударів по військових об'єктах Росії та тимчасово окупованого Криму, щоб позбавити противника можливостей для нових атак.

"Коли до Москви летітиме вже не сто, а тисяча дронів… він зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це на власній шкірі, як тільки почне бачити це на власні очі, ви побачите, як радники наполягатимуть на тому, щоб він переїхав кудись за Урал. Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим стане кінець війни", - підсумував Зеленський.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи означатиме перемир'я остаточне завершення війни - коментар військового

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко заявив, що багато українців помилково сприймають можливу паузу в бойових діях як завершення війни.

На його думку, припинення вогню, найімовірніше, стане лише відстрочкою перед новою військовою кампанією Росії проти України.

Дзюбенко також нагадав, що Україна вже мала досвід замороженого конфлікту після 2014 року, коли діяло перемир’я, однак у 2022 році це не завадило Росії розпочати повномасштабне вторгнення, внаслідок якого фронт розтягнувся більш ніж на тисячу кілометрів.

Він наголосив, що навіть у разі досягнення політичних домовленостей про перемир’я Україна повинна буде негайно готуватися до можливої нової фази війни.

"Не знаю, в які терміни - через тиждень, місяць, рік чи кілька, але росіяни знову почнуть війну і намагатимуться окупувати наші території", - підсумував він.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про невдачу ППО під час нічної атаки на Київ. Віе наголосив, що ППО не змогло перехопити балістичні ракети, що напряму пов'язано із дефіцитом перехоплювачів.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив про зміну тактики Росії та про ризики для критичної інфраструктури через дефіцит засобів ППО. Бескрестнов зазначив, що дефіцит ракет для Patriot може призвести до ударів по енергетичних і заправних об'єктах. За його словами, українські підрозділи збивають приблизно 92-98% стандартних "Шахедів", але противник змінює тактику і нарощує кількість реактивних апаратів.

США попередили про ймовірні нові масовані удари РФ і про спроби використати проміжок до посилення української ППО. Моніторингові канали повідомили, що Росія готує щонайменше два масовані обстріли у найближчі тижні

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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