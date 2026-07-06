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Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

Олексій Тесля
6 липня 2026, 23:16
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Ризик повторення масштабного удару найближчим часом залишається досить високим, вважає Олег Жданов.
Жданов, шахід
Росія може готувати нові удари / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв Жданова:

  • Ризик повторення масованого удару залишається досить високим
  • У Росії може перебувати до тисячі ракет різних типів

Військовий експерт Олег Жданов оцінив можливі подальші загрози нових обстрілів Києва з боку РФ.

У коментарі ТСН.ua він також прокоментував наявність у країни-агресора ресурсів для нових атак на Україну.

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За його словами, ризик повторення масованого удару найближчим часом залишається досить високим. Він зазначив, що навіть недавня атака могла становити значну частину місячного обсягу виробництва озброєння, однак це не означає, що запаси повністю вичерпані.

Експерт також послався на дані української розвідки, згідно з якими у Росії може бути до тисячі ракет різних типів. Найбільшу частку серед них, за його словами, становлять ракети комплексу "Іскандер".

Жданов припустив, що нова хвиля масованих ударів може бути завдана найближчими днями, не виключаючи можливості повторної атаки вже найближчої ночі.

"Ми знаємо, що, як повідомляла наша розвідка, у них є до тисячі ракет різних типів. І найбільшу кількість серед цих ракет становлять саме "Іскандери", - підсумував співрозмовник.

Застосування балістичних ракет РФ: ключові моменти

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував нічний удар по Києву, заявивши, що використання балістичних ракет у цьому випадку, за його оцінкою, не переслідує прямих військових завдань і, скоріше, має демонстративний характер.

Він вважає, що подібні атаки спрямовані не на досягнення тактичного результату на полі бою, а на створення інформаційного та психологічного ефекту. За словами Коваленка, російська влада таким чином прагне продемонструвати силу всередині країни, відволікаючи увагу населення від внутрішніх труднощів, зокрема повідомлень про перебої з паливом та черги на заправках.

Також він зазначив, що удари по житлових районах можуть використовуватися як елемент інформаційного тиску та пропаганди, покликаний відвернути увагу суспільства від накопичених внутрішніх проблем.

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ
/ Главреда

Як писав "Главред", російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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Олег Жданов ракетний удар
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