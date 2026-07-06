"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

Зростання рейтингу президента Польщі Кароля Навроцького ґрунтується виключно на антиукраїнських заявах, наголосив Володимир В'ятрович.

https://glavred.net/ukraine/antiukrainskaya-isteriya-vyatrovich-raskryl-prichiny-gromkogo-skandala-s-polshey-10778519.html Посилання скопійоване

У Польщі посилюється антиукраїнська істерія / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяв В'ятровича:

Польські політики пожинають плоди антиукраїнської істерії

Зростання рейтингу Навроцького ґрунтується на антиукраїнських заявах

Історик, колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував питання про те, чому нинішня польська влада активно роздмухує антиукраїнську істерію.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Народний депутат зазначив, що зростання рейтингу президента Польщі Кароля Навроцького ґрунтується виключно на антиукраїнських заявах.

"На жаль, це вже є відображенням тих настроїв, які на даний момент переважають у польському суспільстві", - сказав він.

За словами співрозмовника, змінити це будь-яким чином з української сторони неможливо.

"Ні тиском на Польщу, ні поступками з боку Польщі ми не змінимо ситуацію в польському суспільстві. На жаль, тут можливі зміни лише завдяки позиції самих поляків. Слава Богу, вже є адекватні заяви. Наприклад, нещодавно ми бачили спільну заяву єпископів Католицької церкви - української та польської. Саме такі ініціативи можуть зупинити цю антиукраїнську хвилю, яка поки що приносить користь більшості польських політиків", - додав В’ятрович.

Відмова від польських нагород: що сталося

Третій президент України Віктор Ющенко оголосив про відмову від польського ордена Білого орла. Таке рішення він пояснив незгодою з ініціативами, пов’язаними з переглядом рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського.

Ющенко заявив, що після дій польської сторони більше не вважає за можливе залишатися серед кавалерів ордена Білого орла, яким був удостоєний ще в 1997 році.

Згодом аналогічне рішення ухвалив і п’ятий президент України Петро Порошенко, також відмовившись від польської державної нагороди.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді в соцмережах публічно пояснили, що це рішення пов’язане з присвоєнням підрозділу Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Нагадаємо, раніше глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький оприлюднив подробиці. За його словами, позбавлення ордена було виваженим кроком після надання Україні часу на зміну позиції щодо назви підрозділу УПА, при цьому польська сторона відкидає звинувачення у стратегічній помилці.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський надіслав орден Білого орла президенту Польщі "Новою поштою". Володимир Зеленський пояснив, чому повернув Польщі орден Білого орла, і висловився щодо майбутнього українсько-польських відносин.

Читайте також:

Про персону: Володимир В'ятрович Володимир В'ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректором архіву Служби безпеки України (2008-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред