Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив карти

Військово-політичний оглядач вважає, що попри криваві атаки Кремля, Захід навряд чи оперативно надасть Україні додаткові системи ППО.

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Жорсткий прогноз Коваленка / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України, facebook.com/sergii.koretskyi.page

Ключові тези Коваленка:

Атаки РФ навряд чи пришвидшать рішення Заходу щодо ППО

Бюрократія Європи вже не раз гальмувала реакцію на злочини РФ

Україна зберігає військову перевагу попри удари

Останні масовані атаки Росії по Україні навряд чи суттєво пришвидшать ухвалення рішень західними партнерами щодо надання додаткових засобів ППО, хоча можуть стати серйозним викликом для НАТО. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Будемо сподіватися, що це прискорить процеси, але навряд чи. Таких натуралістичних кадрів було дуже багато. Російських злочинів, убивств українських родин і свідчень звірств, які чинять російські окупанти, вже накопичилося чимало. Але, якщо говорити відверто, це не надто прискорило бюрократичні процеси в Європі", - наголосив він.

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Водночас аналітик висловив сподівання, що останні удари Росії все ж змусять НАТО оперативніше реагувати на загрозу та пришвидшити ухвалення рішень щодо підтримки України.

"Я все-таки сподіваюся, що ці удари стануть викликом для Північноатлантичного альянсу і змусять його пришвидшити ухвалення потрібних рішень. Бо це справді серйозний виклик. Але якихось особливо оптимістичних прогнозів із цього приводу я давати не буду", - додав Коваленко.

Експерт також прокоментував майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, американський лідер зараз зацікавлений у політичному успіху після невдачі операції проти Ірану.

За словами Коваленка, на цьому тлі Україна демонструє сильні позиції у війні, попри постійні масовані російські удари по цивільній інфраструктурі.

"Трампу зараз дуже потрібна якась перемога. Після провалу операції Epic Fury проти Ірану йому потрібно бути на боці того, хто перемагає. А Україна зараз демонструє, що, попри терористичні атаки на наші міста й цивільне населення, у військовому сенсі вона домінує над Росією", - підсумував він.

Чому над Києвом не збили балістичні ракети - пояснення ПС

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що основні руйнування та жертви в Києві стали наслідком ударів балістичними ракетами, які складно перехоплювати. Він зазначив, що для збиття таких цілей потрібні спеціалізовані системи ППО, зокрема Patriot та їх аналоги.

"Сьогодні 23 ракети "Іскандер М/С-400", та "Циркон"/"Онікс" - це ракети протикорабельні, які противник запускає з півночі, вони також діють по балістичній траєкторії. Лише ракети Patriot та їх аналоги можуть протидіяти таким ракетам", - зауважив Ігнат.

ОТРК "Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Водночас українська ППО значно ефективніше знищує крилаті ракети та дрони, іноді майже повністю.

Ігнат наголосив, що РФ може робити ставку саме на балістичні ракети, оскільки їх значно важче перехопити. Також відзначається зростання кількості ударних і реактивних дронів із підвищеною стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби.

Удар по Київській області 6 липня - новини за темою

Як повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко заявив про серію потужних вибухів у столиці внаслідок ракетного удару. За його словами, ворог застосував балістичні ракети типу "Іскандер", "Циркон" та комплекси С-400, завдавши ударів по місту та його околицях за короткий проміжок часу.

Внаслідок масованого російського удару по Києву та області загинули 22 людини, ще близько 90 отримали поранення. Президент Володимир Зеленський заявив, що основною ціллю атаки були Київ і передмістя.

За даними голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника, у передмісті столиці, зокрема у Вишневому, триває евакуація мешканців через загрозу повторної детонації. До робіт залучені рятувальники та поліція, які обстежують територію на наявність невибухлих боєприпасів.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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