"Вибухи над головою": Кравець вийшла на зв'язок і показала понівечену квартиру

Українська актриса та її донька Марія пережили важку ніч через атаку РФ.

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Квартира Олени Кравець постраждала під час обстрілу Києва 6 липня / колаж: Главред; фото: instagram.com, Олена Кравець

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Квартира Олени Кравець постраждала від нічного обстрілу

Що повідомила актриса про наслідки удару

Відома українська актриса Олена Кравець разом із дочкою Марією зв’язалася з шанувальниками після важкої ночі. Зірка та її родина постраждали від наслідків чергового ворожого обстрілу. Кадрами руйнувань вони поділилися в Instagram.

Дочка актриси Марія, яка першою повідомила про те, що сталося, не стримувала емоцій. Вона розповіла, що в будинку батьків вибухова хвиля вибила вікна, а вибухи лунали прямо над ними. Марія зізналася, що п’ять годин повітряної тривоги стали для неї справжнім кошмаром.

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Марія Кравець про атаку РФ 6 липня / фото: instagram.com, Марія Кравець

"Страшна ніч... У батьків вибило вікна, ракета влучила в будинок поруч із подругою, наш район повністю у диму, вибухи прямо над головою, від яких весь будинок здригається, 5 годин тривоги у страху й зовсім без сну... Найголовніше - всі рідні та близькі живі, але все це - абсолютна жах", - написала Марія.

Пізніше Олена Кравець опублікувала фото зі своєї квартири, на якому видно вибиту віконну раму, що впала прямо поруч із кімнатною рослиною.

Пошкоджена квартира Олени Кравець / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Ось такий ранок... Вікна у нас теж вилетіли, але якимось дивом скло вціліло. І ми всі, слава Богу", - поділилася актриса.

Також знаменитість показала моторошні кадри зруйнованого сусіднього багатоповерхового будинку, біля якого виднілися згорілі автомобілі та уламки, а на місці вже працювала спецтехніка.

Олена Кравець показала руйнування від удару / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Будинок, що стоїть поруч із нами... Найстрашніша ніч за останній час, важко поранене моє місто", - емоційно прокоментувала Кравець.

Олена Кравець / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Наталія Могилевська поділилася в соцмережах подробицями інциденту, що стався після її концерту в Рівному. Співачка відверто розповіла шанувальникам, через що раптово погіршилося її самопочуття.

Також Ігор Ласточкін відкрито розповів про свій особистий біль, зізнавшись, що його брат і батько залишаються в країні-агресорі. Він зазначив, що з моменту початку повномасштабної війни його рідні не відреагували на дії РФ і не виступили проти агресії.

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Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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