"Вибухи над головою": Кравець вийшла на зв'язок і показала понівечену квартиру

Ви дізнаєтеся:
- Квартира Олени Кравець постраждала від нічного обстрілу
- Що повідомила актриса про наслідки удару
Відома українська актриса Олена Кравець разом із дочкою Марією зв’язалася з шанувальниками після важкої ночі. Зірка та її родина постраждали від наслідків чергового ворожого обстрілу. Кадрами руйнувань вони поділилися в Instagram.
Дочка актриси Марія, яка першою повідомила про те, що сталося, не стримувала емоцій. Вона розповіла, що в будинку батьків вибухова хвиля вибила вікна, а вибухи лунали прямо над ними. Марія зізналася, що п’ять годин повітряної тривоги стали для неї справжнім кошмаром.
"Страшна ніч... У батьків вибило вікна, ракета влучила в будинок поруч із подругою, наш район повністю у диму, вибухи прямо над головою, від яких весь будинок здригається, 5 годин тривоги у страху й зовсім без сну... Найголовніше - всі рідні та близькі живі, але все це - абсолютна жах", - написала Марія.
Пізніше Олена Кравець опублікувала фото зі своєї квартири, на якому видно вибиту віконну раму, що впала прямо поруч із кімнатною рослиною.
"Ось такий ранок... Вікна у нас теж вилетіли, але якимось дивом скло вціліло. І ми всі, слава Богу", - поділилася актриса.
Також знаменитість показала моторошні кадри зруйнованого сусіднього багатоповерхового будинку, біля якого виднілися згорілі автомобілі та уламки, а на місці вже працювала спецтехніка.
"Будинок, що стоїть поруч із нами... Найстрашніша ніч за останній час, важко поранене моє місто", - емоційно прокоментувала Кравець.
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Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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