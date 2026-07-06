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"Вибухи над головою": Кравець вийшла на зв'язок і показала понівечену квартиру

Христина Трохимчук
6 липня 2026, 16:56
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Українська актриса та її донька Марія пережили важку ніч через атаку РФ.
Квартира Олени Кравець постраждала під час обстрілу Києва 6 липня
Квартира Олени Кравець постраждала під час обстрілу Києва 6 липня / колаж: Главред; фото: instagram.com, Олена Кравець

Ви дізнаєтеся:

  • Квартира Олени Кравець постраждала від нічного обстрілу
  • Що повідомила актриса про наслідки удару

Відома українська актриса Олена Кравець разом із дочкою Марією зв’язалася з шанувальниками після важкої ночі. Зірка та її родина постраждали від наслідків чергового ворожого обстрілу. Кадрами руйнувань вони поділилися в Instagram.

Дочка актриси Марія, яка першою повідомила про те, що сталося, не стримувала емоцій. Вона розповіла, що в будинку батьків вибухова хвиля вибила вікна, а вибухи лунали прямо над ними. Марія зізналася, що п’ять годин повітряної тривоги стали для неї справжнім кошмаром.

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Марія Кравець про напад РФ 6 липня
Марія Кравець про атаку РФ 6 липня / фото: instagram.com, Марія Кравець

"Страшна ніч... У батьків вибило вікна, ракета влучила в будинок поруч із подругою, наш район повністю у диму, вибухи прямо над головою, від яких весь будинок здригається, 5 годин тривоги у страху й зовсім без сну... Найголовніше - всі рідні та близькі живі, але все це - абсолютна жах", - написала Марія.

Пізніше Олена Кравець опублікувала фото зі своєї квартири, на якому видно вибиту віконну раму, що впала прямо поруч із кімнатною рослиною.

Пошкоджена квартира Олени Кравець
Пошкоджена квартира Олени Кравець / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Ось такий ранок... Вікна у нас теж вилетіли, але якимось дивом скло вціліло. І ми всі, слава Богу", - поділилася актриса.

Також знаменитість показала моторошні кадри зруйнованого сусіднього багатоповерхового будинку, біля якого виднілися згорілі автомобілі та уламки, а на місці вже працювала спецтехніка.

Олена Кравець показала руйнування, спричинені влученням
Олена Кравець показала руйнування від удару / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Будинок, що стоїть поруч із нами... Найстрашніша ніч за останній час, важко поранене моє місто", - емоційно прокоментувала Кравець.

Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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