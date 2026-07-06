Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

До кінця липня юнаки 2009 року можуть оформити військовий облік дистанційно. Після цього процедуру доведеться проходити лише під час візиту до ТЦК.

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Військовий облік 17-річних - що потрібно зробити до 31 липня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Юнаки 2009 року можуть стати на військовий облік через Резерв+

Дистанційна процедура в застосунку буде доступна до 31 липня

З 1 серпня стати на облік можна буде лише за особистого візиту до ТЦК та СП

Юнаки 2009 року народження мають час до 31 липня, щоб стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+". Після цієї дати пройти процедуру онлайн вже не вийде - оформлення буде можливе лише за особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомило Міністерство оборони України у дописі в Telegram.

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"Нагадування для юнаків 2009 року та їх батьків - до 31 липня можна стати на військовий облік онлайн через Резерв+. Це швидкий спосіб виконати обов’язкову процедуру дистанційно: без черг, паперових документів і додаткового навантаження на ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Після завершення визначеного терміну порядок оформлення зміниться. У Міноборони звертають увагу, що можливість скористатися онлайн-сервісом буде припинена.

"Із 1 серпня постановка на військовий облік буде доступна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП", - зазначили в Міноборони.

/ Скріншот

У відомстві також пояснили, як пройти процедуру через застосунок. Спочатку необхідно встановити або оновити "Резерв+" до останньої версії, після чого авторизуватися за допомогою BankID, обрати функцію "Стати на облік", перевірити відображені дані та підтвердити подання заявки. Після цього система автоматично опрацює запит.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Після завершення оформлення користувач отримає відповідне підтвердження у застосунку.

"Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник"", - повідомили у Міністерстві оборони України.

Окремо в Міноборони закликали не плутати військовий облік із мобілізацією чи призовом на службу.

"Постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг", - резюмували у відомстві.

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Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі ТСН.ua зазначила, що одним із найпростіших способів уникнути можливих труднощів під час перевірки документів є наявність паперового підтвердження військово-облікових даних. За її словами, про це варто подбати завчасно.

Юристка рекомендує завжди мати при собі роздрукований витяг із застосунку "Резерв+". Вона радить оновлювати такий документ щонайменше раз на тиждень, а найкраще - формувати його безпосередньо в день перевірки.

"Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з’явилося", - розповіла вона.

Водночас Аніщенко наголосила, що підтвердити військовий облік можна не лише за допомогою застосунку. За її словами, усе залежить від того, які документи має військовозобов’язаний і чи містять вони актуальну інформацію.

Вона пояснила, що під час перевірки разом із паспортом або іншим документом, який посвідчує особу, можна пред’явити паперовий військовий квиток, якщо відомості в ньому є чинними. Крім того, паперовий витяг із "Резерв+" у багатьох випадках також може слугувати достатнім підтвердженням актуального статусу військовозобов’язаного.

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Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

​Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, юрист Нікіта Муренко заявляв, що підхід до мобілізації у червні зміниться. Він підкреслив, що нові правила мобілізації передбачають перегляд критеріїв критичності підприємств та зміни в умовах бронювання. За його словами, планується підвищення порогу середньої зарплати до рівня трьох мінімальних заробітних плат для можливості бронювання співробітників.

Кабінет міністрів повідомив про перегляд вимог до бронювання і зміну підходів у системі мобілізації. Уряд запровадив оновлені вимоги до бронювання, які підвищують поріг середньої зарплати для отримання статусу критично важливого. Для більшості підприємств цей показник встановлено на рівні 25 941 грн, а для бізнесу на прифронтових територіях - 21 618 грн.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу на випадки порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів. Він наголосив на необхідності звернення до Міноборони і створення робочої групи для оперативного реагування на скарги. Він повідомив, що надходять звернення про застосування сили, затримання громадян та вилучення особистих речей під час мобілізаційних заходів.

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