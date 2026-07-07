Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

Автори роботи пов’язують можливий вплив місяця народження з умовами, в яких проходила вагітність та перші місяці життя дитини.

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Розкрито несподівану таємницю довгожителів / Колаж "Главред", фото: pixabay.com

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Пора року, в яку народилася людина, може бути пов’язана з особливостями здоров’я

На тривалість життя впливає генетична схильність

Деякі вчені вважають, що пора року, в яку народилася людина, може бути пов’язана з особливостями здоров’я та тривалістю життя.

Результати одного з досліджень показали, що люди, які з’явилися на світ наприкінці року, статистично частіше досягають дуже похилого віку, повідомляє Blikk.

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Згідно з даними дослідження, найвищі показники довголіття спостерігалися у людей, народжених у грудні. За підрахунками вчених, ймовірність дожити до 105 років у них виявилася приблизно на 16% вищою порівняно із середніми значеннями. Аналіз, заснований на інформації про понад мільйон мешканців Австрії та Данії, також показав, що народжені восени та на початку зими в середньому живуть дещо довше, ніж ті, чий день народження припадає на весняні місяці.

Дослідники припускають, що однією з причин такої тенденції може бути дещо нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей, народжених у холодну пору року. Разом з тим фахівці наголошують, що ця особливість не означає відсутності інших ризиків. За деякими даними, у таких людей може частіше зустрічатися астма та окремі неврологічні порушення.

Автори роботи пов’язують можливий вплив місяця народження з умовами, в яких проходила вагітність та перші місяці життя дитини. На розвиток організму можуть впливати сезонні особливості харчування матері, рівень сонячного світла, забезпеченість вітаміном D та поширеність інфекцій у різні періоди року. Передбачається, що ці фактори можуть чинити довгостроковий вплив на стан здоров’я.

При цьому дослідники зазначають, що місяць народження не можна вважати визначальним фактором довголіття. На тривалість життя набагато сильніше впливають генетична схильність, спосіб життя, повноцінне харчування, регулярна фізична активність, якісний сон, рівень стресу та своєчасна медична допомога.

Що сприяє довгому життю - секрет вчених

Дослідники зі Стокгольма дійшли висновку, що одним із головних чинників довголіття є не боротьба з уже розвиненими захворюваннями, а їхня своєчасна профілактика. Аналіз показав, що серед людей, які прожили понад 100 років, випадки інфаркту трапляються значно рідше.

Так, серцевий напад було зафіксовано приблизно у 12,5% довгожителів. Водночас серед людей віком від 80 до 89 років цей показник сягає близько 24%, що майже вдвічі вище.

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