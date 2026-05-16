Завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву після переговорів зі США

У Китаї заявили, що доклали чимало зусиль для сприяння мирним переговорам.

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні

Китай і США сподіваються на швидке завершення війни в Україні

У КНР готові відігравати "конструктивну роль"

Міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту, і обидві сторони доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам у відповідний спосіб", — цитує його китайське державне урядове інформаційне агентство "Сіньхуа".

Він зазначив, що складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч.

"І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи", – сказав Ван І.

За його словами, КНР також наполегливо працює над сприянням мирним переговорам і продовжуватиме відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту та відновлення миру на Близькому Сході.

"Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає у досягненні постійного та всеосяжного припинення вогню", – сказав міністр.

Наддержави на шахівниці: експерт про Китай і США

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що в протистоянні між США і Китаєм Пекін не прагне до повної перемоги або поразки Росії. Китай, на його думку, зацікавлений у тому, щоб Москва залишалася ослабленою і все сильніше орієнтувалася на схід.

Денисенко припускає, що оптимальним для Пекіна варіантом був би результат, за якого і Україна, і Росія збережуть можливість демонструвати власні успіхи.

Експерт також підкреслює, що глобальна політика все частіше будується на ситуативних союзах і гнучких домовленостях. У майбутньому, вважає він, США і Китай будуть змушені шукати точки взаємодії, розглядаючи українську кризу як частину ширшої європейської стратегії.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, керівник аналітичного центру Ділова Столиця, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

