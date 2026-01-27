Франція блокує закупівлю: країни ЄС виборюють передачу Україні Storm Shadow

Коаліція з понад 10 держав намагається переконати Францію у необхідності розблокувати передачу ракет Києву.

Україна може отримати британські ракети за спрощеною системою, але є країна-противник цього рішення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Франція проти спрощення закупівлі для України британських ракет

У Парижі вважають, що першочергове задоволення оборонних потреб Києва не є пріоритетом

Коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могли використати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Однак, за даними видання The Telegraph, одна з країн виступила проти такої ідеї. Мова йде про Францію, яка блокує рішення про спрощення процедури для Києва.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Який поточний план щодо позики Україні

Передбачається, що дві третини з 90 мільярдів євро мають бути використані на закупівлю озброєння для Збройних сил України. Пріоритетом є закупівля у європейської, або ж української оборонних промисловостей.

Однак видання отримало документ, який свідчить про те, що Україні знадобиться 24 мільярди військового обладнання з-поза меж ЄС. Таку оцінку зробили українські оборонні посадовці.

"Ця сума переважно необхідна для постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, однак далекобійні ракети також були визначені як ще одна критична потреба, яку європейські країни можуть бути не в змозі забезпечити", - йдеться у статті.

Тому європейські посадовці визначили, що британська ракета Storm Shadow може бути потенційним варіантом для закриття цієї прогалини. Завдяки чотирирівневій системі Велика Британія може стати попереду США у питанні закриття оборонних потреб України.

Чому Франція проти

Однак, за даними дипломатичного джерела, Франція виступила проти такої пропозиції. Франція стверджує, що будь-які кошти, надані Україні, мають використовуватися для підтримки внутрішньої оборонної промисловості блоку, а не для першочергового задоволення оборонних потреб Києва.

Така позиція призвела до внутрішніх скарг, бо такий підхід ускладнить здатність України захищатися, особливо від повітряних атак з боку країни-агресорки Росії.

Куди Україна може бити ракетами Storm Shadow - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з авіаційних питань Анатолія Храпчинського, застосування ЗСУ ракет, поставлених союзниками, є "більш ніж ефективними".

Потрібно розуміти, що вони не тільки знищують безпосередньо військові об'єкти Російської Федерації на її території, а й, безумовно, чинять психологічний тиск на людей, які проживають у Російській Федерації, і військових.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Велика Британія розглядає можливість створення нової потужної балістичної ракети для України, яка зможе уражати російські військові цілі глибоко в тилу.

Раніше повідомлялося, що Україна прагне отримати від США крилаті ракети Tomahawk, щоб більш ефективно тиснути на Росію, якщо мирні переговори буде зірвано.

Напередодні стало відомо, що Берлін нині не має можливості передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Німеччина нібито вже зробила "непропорційно великий внесок", віддавши Україні понад третину власних систем Patriot.

