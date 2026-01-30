Армія РФ захопила село на Дніпропетровщині: в DeepState показали свіжі карти

Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив інформацію про окупацію Злагоди.

Фронт зрушився: що відбувається на Дніпропетровщині та Сумщині

РФ просунулася на фронті в двох областях України

Росіяни окупували село Злагода на Дніпропетровщині

У Сумській області ворог просунувся біля Грабовського

Російська армія просунулася на полі бою в двох областях України і взяла під контроль ще один населений пункт на Дніпропетровщині.

Як повідомив пізно ввечері 29 січня аналітичний проєкт DeepState, росіянам вдалося окупувати село Злагода (до 2024 року — Первомайське) на Дніпропетровщині. Також їм вдалося просунутися в районі населеного пункту Єгорівка в цій же області.

На півночі ЗС РФ мали просування поблизу Грабовського Сумської області. Саме село Грабовське перейшло під контроль ворога ще в грудні 2025 року.

"Ворог окупував Злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки", — йдеться в повідомленні.

Карта DeepState

Варто зазначити, що в Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували даних DeepState про захоплення Злагоди і просування ворога.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська армія робить спроби проникнення на територію України на північно-східному напрямку, використовуючи розрізнені піхотні групи. Ці дії не приносять результату і супроводжуються відчутними втратами з боку противника. Подробиці повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Плани країни-агресора Росії не змінилися. Перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донбасу до кінця березня-початку квітня. Про це заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Російські війська протягом тривалого часу безуспішно намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська — двох опорних пунктів української оборони. Ці два міста, фактично, стали фортифікаційним каркасом східного фронту, пише Sky News. Зазначається, що вони прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України, і їхня втрата, за оцінкою аналітиків, здатна обрушити всю лінію оборони на сході.

Чи може РФ захопити Дніпро і Запоріжжя: прогноз експерта

Військовий аналітик, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що для Росії продовжує залишатися пріоритетним завданням захоплення великих обласних центрів. Він зазначив, що міста як Дніпро і Запоріжжя становлять стратегічну цінність для Москви. Однак, на думку експерта, на даний момент російські війська не мають достатніх сил і ресурсів для успішної атаки на ці міста.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

