Армія РФ захопила село на Дніпропетровщині: в DeepState показали свіжі карти

- РФ просунулася на фронті в двох областях України
- Росіяни окупували село Злагода на Дніпропетровщині
- У Сумській області ворог просунувся біля Грабовського
Російська армія просунулася на полі бою в двох областях України і взяла під контроль ще один населений пункт на Дніпропетровщині.
Як повідомив пізно ввечері 29 січня аналітичний проєкт DeepState, росіянам вдалося окупувати село Злагода (до 2024 року — Первомайське) на Дніпропетровщині. Також їм вдалося просунутися в районі населеного пункту Єгорівка в цій же області.
На півночі ЗС РФ мали просування поблизу Грабовського Сумської області. Саме село Грабовське перейшло під контроль ворога ще в грудні 2025 року.
"Ворог окупував Злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки", — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували даних DeepState про захоплення Злагоди і просування ворога.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, російська армія робить спроби проникнення на територію України на північно-східному напрямку, використовуючи розрізнені піхотні групи. Ці дії не приносять результату і супроводжуються відчутними втратами з боку противника. Подробиці повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Плани країни-агресора Росії не змінилися. Перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донбасу до кінця березня-початку квітня. Про це заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.
Російські війська протягом тривалого часу безуспішно намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська — двох опорних пунктів української оборони. Ці два міста, фактично, стали фортифікаційним каркасом східного фронту, пише Sky News. Зазначається, що вони прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України, і їхня втрата, за оцінкою аналітиків, здатна обрушити всю лінію оборони на сході.
Чи може РФ захопити Дніпро і Запоріжжя: прогноз експерта
Військовий аналітик, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що для Росії продовжує залишатися пріоритетним завданням захоплення великих обласних центрів. Він зазначив, що міста як Дніпро і Запоріжжя становлять стратегічну цінність для Москви. Однак, на думку експерта, на даний момент російські війська не мають достатніх сил і ресурсів для успішної атаки на ці міста.
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
