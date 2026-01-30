Рус
РФ завдала удару по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є постраждалі - що відомо

Анна Ярославська
30 січня 2026, 07:11
Окупанти завдали удару по житловому будинку в одному зі спальних районів Запоріжжя.
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя сталася пізно ввечері 29 січня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • У Запоріжжі під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури та житловий будинок
  • Вранці в Харкові прогримів потужний вибух

Пізно ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури. Крім того, пошкоджено будинок.

Приблизно о 22:00 для Запорізької області була загроза застосування КАБів, а також регулярно фіксувалися дрони над обласним центром. Вже через 20 хвилин голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що армія РФ вдарила по об'єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки почалася пожежа.

відео дня

Приблизно через годину голова ОВА розповів, що окупанти завдали удару по житловому будинку. За попередніми даними, одна людина постраждала.

"В результаті ворожої атаки, в багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджені балкони", - уточнив він.

Крім того, Федоров показав кадр з відеокамери, яка зафіксувала момент російського удару.

Вранці глава ОВА повідомив, що 67-річний чоловік і жінки 48 і 57 років отримали поранення в результаті ворожих атак на обласний центр і Запорізький район.

Всього за добу окупанти завдали 799 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

Дивіться відео - Удар РФ по Запоріжжю:

Знімок екрана

Куди звертатися, якщо пошкоджено житло

Жителям Запоріжжя, у яких постраждало житло, слід звертатися до міського Контакт-Центру 1580 за номерами телефонів:

  • 061 781 15 80;
  • 050 414 15 80;
  • 067 656 15 80.

"Пільговики, чиє житло було пошкоджено в результаті російських атак, можуть отримати одноразову допомогу від міста в розмірі 15 тисяч гривень", - повідомила секретар міськради Регіна Харченко.

Щоб отримати допомогу, необхідно звертатися до Департаменту соціального захисту населення за номерами телефонів:

  • 063 206 02 25;
  • 050 200 46 70.

Вибухи в Харкові

Рано вранці в п'ятницю, 30 січня, в Харкові пролунав гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики і фіксували ракету.

Вибух у місті було чутно о 05:02, передає Суспільне Новини.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого в Харківській області фіксувалася швидкісна ціль.

Офіційних коментарів щодо атаки та її наслідків поки немає.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, близько опівночі 29 січня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізької області. В результаті обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

На світанку 28 січня в Запоріжжі сталася пожежа в будинку внаслідок ворожої атаки. Окупанти двічі завдали удару по місту. В результаті загорівся житловий будинок. Є поранений. Понад сто квартир і двадцять автомобілів пошкоджено.

В ніч на 26 січня російська армія двічі завдала ударів по Запоріжжю. Після атак в місті спалахнули пожежі.

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини Харкова новини України війна Росії та України
