Може стати гарячим напрямком: в ISW заявили про небезпечне просування ворога

Окупанти почали сильніше тиснути на Сили оборони не лише на Донеччині.

Як змінилася ситуація на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб PCУ, скріншот з карти ISW

Що повідомили аналітики:

Окупанти просуваються у Запорізькій області

В районі Степногірська ситуація загострилась

Південна ділянка фронту може стати однією з найнапруженіших

Окупаційна армія країни-агресорки Росії нещодавно просунулася у західній частині Запорізької області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ворога на північний захід від населеного пункту Степногірськ, що розташований на захід від Оріхова, підтверджують опубліковані 28 січня геолокаційні кадри.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Чим небезпечне просування противника у Запорізькій області

Аналітики зауважили, що від Гуляйполя в бік Оріхівського вузла оборони та далі до придніпровської ділянки зараз зростає напруга. Біля Степногірська особливо складна ситуація, адже окупанти намагаються не лише прямо атакувати Сили оборони, але й заходити через фланги та в тил ЗСУ.

В ISW процитували керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, який попередив, що ситуація на Запорізькому напрямку може різко загостритися, якщо росіяни перекинуть туди резерви з інших напрямків.

З посиленням тиску на всьому південному відтинку фронту загроза зросте і цей напрямок може стати одним із найнапруженіших в Україні.

Експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Тимочко, ворог частково прорвався у Гуляйполе. Географічні особливості території дозволяють противнику тиснути на місто одночасно з південного та північного напрямків.

Окупанти хочуть скористатися цим, щоб створити плацдарм для наступу у глиб Запорізької області чи підсилити логістику ворожих військ на покровсько-мирноградський напрямок.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що плани Росії не змінилися. Перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня-початку квітня.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом тривалого часу безуспішно намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська — двох опорних пунктів української оборони.

Напередодні стало відомо, що заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у Кутьківці на Харківщині не відповідають дійсності.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

