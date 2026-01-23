Рус
"План процвітання" України: в Politico розкрили деталі угоди ЄС і США

Марія Николишин
23 січня 2026, 18:46
162
Відомо, що США мають відігравати провідну роль у відновленні України.
Деталі "плану процвітання" України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Стратегія фінансування розрахована до 2040 року
  • Вона також включає оперативний план на 100 днів для запуску проекту
  • План є частиною мирної угоди з 20 пунктів

Стали відомі деталі проєкту угоди ЄС і США щодо "плану процвітання" для України на 800 млрд доларів. Про це йдеться у публікації Politico.

Зазначається, що проєкт угоди на 18 сторінках окреслює 10-річний план відновлення України, що передбачає також її "прискорений" шлях до ЄС.

Видання пише, що це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня, де його обговорювали.

Так, стратегія фінансування охоплює період до 2040 року. Також йдеться про "100-денний план" запуску проєкту.

"Проте ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде непросто залучати зовнішні інвестиції до надійного завершення війни – що виглядає малоймовірним в осяжній перспективі", - йдеться у повідомленні.

Politico додає, що "план процвітання" розробили у розвиток однієї з ідей "плану з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" Трампа.

Зокрема, США мають відігравати "провідну роль" у відновленні України, але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а "стратегічного економічного партнера, інвестора та гаранта довіри".

Передбачається, що у наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи – у тому числі МВФ та Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного і приватного капіталу.

Єврокомісія планує внести ще 100 млрд євро через бюджетну підтримку і гарантії для інвестицій у межах семирічного бюджету ЄС на період після 2028 року. Це фінансування, як очікують, відкриє можливість для залучення інвестицій на 207 млрд євро.

Мирний план / Інфографіка: Главред

Думка Зеленського про план відновлення

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що умови пакету відновлення мають бути прозорими, адже на цьому фундаменті буде відбудовувати Україна.

"Це дуже важливо. Наша команда і наступна команда повинні розуміти, звідки будуть йти гроші і на що Україна реально може розраховувати", - підкреслив він.

Останні новини України

Як повідомляв Главред, європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що всі країни погодилися на використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що наразі ще опрацьовуються технічні аспекти цього питання.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

