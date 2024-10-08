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У Берліні підтвердили готовність до переговорів із Путіним і назвали умову

Олексій Тесля
8 жовтня 2024, 20:34
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У Німеччині попередили Росію, що їхню позицію не варто розцінювати як слабкість.
Шольц, Путін
У Берліні не виключають переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: flickr

У Берліні підтвердили готовність канцлера Олафа Шольца до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це йдеться в матеріалі Reuters із посиланням на відомості, отримані від німецького чиновника, знайомого із ситуацією.

Водночас вказується, що умовою переговорів у ФРН називають перспективу прогресу на шляху до справедливого та сталого миру.

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Водночас у Берліні попередили Росію про те, що таку позицію не варто інтерпретувати як слабкість.

Видання також нагадує про те, що раніше Путін заявив, що Москва припинить війну тільки в тому разі, якщо Київ погодиться передати всі чотири регіони, на які претендує Москва, і відмовиться від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО. Зі свого боку Київ відкинув ці вимоги як рівносильні капітуляції.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Раніше стало відомо, що Шольц раптово захотів особисто поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку Шольцом "плану" заморозки війни в Україні, згідно з яким Росія може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

Як повідомлялося раніше, Олаф Шольц нещодавно заявляв про те, що Євросоюзу, Україні та Росії треба розглянути "всі можливі шляхи" завершення бойових дій.

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