У Берліні підтвердили готовність до переговорів із Путіним і назвали умову

У Німеччині попередили Росію, що їхню позицію не варто розцінювати як слабкість.

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У Берліні не виключають переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: flickr

У Берліні підтвердили готовність канцлера Олафа Шольца до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це йдеться в матеріалі Reuters із посиланням на відомості, отримані від німецького чиновника, знайомого із ситуацією.

Водночас вказується, що умовою переговорів у ФРН називають перспективу прогресу на шляху до справедливого та сталого миру.

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Водночас у Берліні попередили Росію про те, що таку позицію не варто інтерпретувати як слабкість.

Видання також нагадує про те, що раніше Путін заявив, що Москва припинить війну тільки в тому разі, якщо Київ погодиться передати всі чотири регіони, на які претендує Москва, і відмовиться від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО. Зі свого боку Київ відкинув ці вимоги як рівносильні капітуляції.

Раніше стало відомо, що Шольц раптово захотів особисто поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку Шольцом "плану" заморозки війни в Україні, згідно з яким Росія може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

Як повідомлялося раніше, Олаф Шольц нещодавно заявляв про те, що Євросоюзу, Україні та Росії треба розглянути "всі можливі шляхи" завершення бойових дій.

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