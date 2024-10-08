У Євросоюзі висловилися щодо переговорів про мир і назвали мету для України

У рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, нагадав Марош Шефчович.

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У Євросоюзі розповіли про перспективи членства України / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Dusan_Cvetanovic, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович прокоментував перспективи членства України в Євросоюзі та розповів про бачення ймовірних переговорів про мир.

Як підкреслив він під час засідання Ради ЄС, мета Євросоюзу залишається незмінною, передає РБК-Україна.

За словами єврочиновника, ЄС прагне "поставити Україну в становище, що дозволяє вести переговори про мир на вигідних умовах, і допомогти їй на шляху до повноправного членства в Європейському союзі".

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Водночас він наголосив на важливості якнайшвидшого досягнення угоди щодо пропозиції про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.

"Необхідно, щоб кошти були виділені до кінця цього року, щоб забезпечити Україні необхідний фіскальний простір", - зазначив віце-президент Єврокомісії.

Він також нагадав про те, що в рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, що доповнює раніше надані 2 мільярди євро на енергетичну безпеку країни.

Коментуючи ситуацію з підготовкою України до майбутньої зими, Шефчович додав, що разом із партнерами триває ремонт, перепідключення та стабілізація енергопостачання України.

Що таке Рада Європейського Союзу? Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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